元太第2季本業可望獲利 下半年保守

2019-06-18 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）今年第一季適逢淡季，本業雖虧損，但靠業外收入維持獲利，稅後純益4.38億元，每股純益（EPS）0.39元，為近八年高點；今年前五個月累計營收50.92億元，年增5.93%。元太今（18）日舉行股東常會，展望下半年，元太總經理李政昊表示，第二季本業可望重返獲利，看好全年營收優於去年。

元太今年將重點擺在「消費性電子（CE）」和「物聯網（IoT）」兩大應用領域，營收占比約為八比二，預期今年電子標籤仍將有顯著成長。電子標籤助攻下，元太的IoT產品營收占比，目前已近三成，今年可望較去年成長兩到三成，有助拉抬其毛利率；林口廠產能維持滿載，預計今年下半年美國廠將完成擴產。

據IHS Markit研究報告，2030年全球將有229億個物聯裝置。元太董事長柯富仁股東會中表示，這顯示在全球各地政策與科技企業推動下，物聯網與智慧城市應用的發展，將有龐大成長性潛在商機，將發揮電子紙核心技術，攜手供應鏈、應用市場客戶夥伴，共創電子紙生態圈，推廣電子紙應用成為智慧城市中的最佳物聯網裝置。

在CE產品方面，元太去年電子書閱讀器出貨不如預期，影響表現，不過今年閱讀器和電子紙筆記本，皆有不錯的貢獻，尤其電子紙筆記本成長顯著。李政昊指出，今年電子紙筆記本陸續出現新客戶，至今新增約20家新客戶，日前在4月的重慶教育設備展，已有展出相關產品，今年小量出貨，期待明年放量。