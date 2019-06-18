親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

誇張！機長搞烏龍 乘客被迫2000公尺高空跳傘

治不好殺醫生？印度80萬醫生「反醫療暴力」大罷工！

元太第2季本業可望獲利 下半年保守

2019-06-18 12:17經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

元太（8069）今年第一季適逢淡季，本業雖虧損，但靠業外收入維持獲利，稅後純益4.38億元，每股純益（EPS）0.39元，為近八年高點；今年前五個月累計營收50.92億元，年增5.93%。元太今（18）日舉行股東常會，展望下半年，元太總經理李政昊表示，第二季本業可望重返獲利，看好全年營收優於去年。

元太今年將重點擺在「消費性電子（CE）」和「物聯網（IoT）」兩大應用領域，營收占比約為八比二，預期今年電子標籤仍將有顯著成長。電子標籤助攻下，元太的IoT產品營收占比，目前已近三成，今年可望較去年成長兩到三成，有助拉抬其毛利率；林口廠產能維持滿載，預計今年下半年美國廠將完成擴產。

據IHS Markit研究報告，2030年全球將有229億個物聯裝置。元太董事長柯富仁股東會中表示，這顯示在全球各地政策與科技企業推動下，物聯網與智慧城市應用的發展，將有龐大成長性潛在商機，將發揮電子紙核心技術，攜手供應鏈、應用市場客戶夥伴，共創電子紙生態圈，推廣電子紙應用成為智慧城市中的最佳物聯網裝置。

在CE產品方面，元太去年電子書閱讀器出貨不如預期，影響表現，不過今年閱讀器和電子紙筆記本，皆有不錯的貢獻，尤其電子紙筆記本成長顯著。李政昊指出，今年電子紙筆記本陸續出現新客戶，至今新增約20家新客戶，日前在4月的重慶教育設備展，已有展出相關產品，今年小量出貨，期待明年放量。

元太看好營收能超過去年，第三季將進入旺季，但中美貿易戰局勢，將是大變數。柯富仁表示，今年每季都感受到劇烈變化，第一波產業在做庫存積極管理，下半年還有蠻多變數得關注，目前審慎保守看待出貨，CE產品主要看關稅是否影響終端產品調整，進一步衝擊消費需求；IoT產品大型零售需求穩定，但須關注貿易戰影響下，企業是否在支出上轉趨保守。

元太今天舉行股東常會。記者蔡銘仁／攝影
元太今天舉行股東常會。記者蔡銘仁／攝影
分享

元太電子紙營收
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

台積電撐盤 台股盤中小漲

2019-06-18 12:29

統一併購熊津 羅智先：未來會多花時間在亞洲串聯

2019-06-18 10:45

汎德永業股東會通過配發現金股利7.5元

2019-06-18 11:19

中美5G爭霸 法人看好政治紛擾落幕後概念股反彈力道

2019-06-18 11:03

基本面有撐 杰力股價走升

2019-06-18 10:29

5月營收表現亮眼 10檔投信作帳口袋名單

2019-06-18 10:24

電子股市場不願追價 生技、紡織、自行車有看頭

2019-06-18 08:46

大戶出手…鉅額交易增

2019-06-18 02:19

永豐金：用權證參與除權息

2019-06-18 01:01

同欣電、晶電 大摩看淡

2019-06-18 00:58

CMoney軟體工程師營 報名

2019-06-18 00:58

券商法規宣導 19日辦第三場

2019-06-18 00:58

集中市場ETF掛牌減速

2019-06-18 00:58

生技三題材 短多點火

2019-06-18 00:58

就市論勢／藍牙耳機運動概念 夯

2019-06-18 00:55

短多點火+作帳效應 生技股強出頭

2019-06-17 18:48

台股收漲5.87點 三大法人賣超28.89億

2019-06-17 15:39

矽晶圓股 高聲歡唱

2019-06-17 14:43

觀光股迎暑假 買盤熱

2019-06-17 14:43

比特幣放閃 挖礦族開派對

2019-06-17 14:43

台股下檔有撐 量能拚增

2019-06-17 14:43

JDI籌資受挫股價大跌 夏普、港資擬救援

2019-06-17 14:43

大立光股東會穩信心 股價漲105元重回月線

2019-06-17 14:43

台積電牛步 台股漲5.87點收10,530

2019-06-17 13:47

鴻海大立光助攻 台股盤中翻紅走堅

2019-06-17 11:49

長線需求不看淡 矽晶圓股齊反彈

2019-06-17 11:38

台股走低 開盤跌35.97點

2019-06-17 09:07

下半年反攻特種部隊 3大尋寶攻略帶你強勢逆襲！

2019-06-17 09:00

蔡明彥專欄／5G鏈、伺服器 逢低布局

2019-06-16 23:39

就市論勢／半導體、光通訊 長線俏

2019-06-16 23:32

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:35

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:33

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:33

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

大戶出手…鉅額交易增

2019-06-18 02:19

東元精電董事會決議通過 擬終止股票興櫃買賣

2019-06-17 18:08

台積電牛步 台股漲5.87點收10,530

2019-06-17 13:47

比特幣放閃 挖礦族開派對

2019-06-17 14:43

大同股東會 火爆上演全武行

2019-06-17 14:43

生技三題材 短多點火

2019-06-18 00:58

挖礦概念股 漲勢再起

2019-06-18 00:50

矽晶圓股 高聲歡唱

2019-06-17 14:43

短多點火+作帳效應 生技股強出頭

2019-06-17 18:48

國巨殖利率18% 法人搶買

2019-06-18 00:50

同欣電、晶電 大摩看淡

2019-06-18 00:58

TPK退出JDI投資案

2019-06-17 14:43

股東會／聯合再生：今年營收上看200億

2019-06-17 14:44

就市論勢／藍牙耳機運動概念 夯

2019-06-18 00:55

全民權證／鴻海 鎖定價外10%內

2019-06-18 01:03

大立光股東會穩信心 股價漲105元重回月線

2019-06-17 14:43

台股收漲5.87點 三大法人賣超28.89億

2019-06-17 15:39

遠傳股東會 徐旭東：跟井琪比 其他電信總經理都不合格

2019-06-18 09:45

永豐金：用權證參與除權息

2019-06-18 01:01

傳奇遭列警示股 5月每股虧損0.25元

2019-06-17 17:42

康控配5.5元現金+0.5元股票

2019-06-17 14:43

經濟解析／若發生這件事 大同經營權恐怕「翻盤」

2019-06-17 22:05

創意、原相 瞄準價平

2019-06-18 01:02

六角體質轉強迎旺季 股價創上櫃新高

2019-06-17 14:06

統一併購熊津 羅智先：未來會多花時間在亞洲串聯

2019-06-18 10:45

伍豐轉投資賭場 添利多

2019-06-18 00:52

南港開發舊廠 攜手日商

2019-06-18 00:54

鋼鐵族群 成本壓力大

2019-06-17 23:17

全民權證／嘉晶看俏 兩檔吸睛

2019-06-18 01:03

中美5G爭霸 法人看好政治紛擾落幕後概念股反彈力道

2019-06-18 11:03

5月營收表現亮眼 10檔投信作帳口袋名單

2019-06-18 10:24

康控 下半年營運看旺

2019-06-18 00:51

觀光股迎暑假 買盤熱

2019-06-17 14:43

敦泰Q2業績 拚增40%

2019-06-18 00:52

東陽前5月每股稅前盈餘1.93元 勝去年

2019-06-17 14:44

三顧攻細胞治療 Q3進補

2019-06-18 00:53

電子股市場不願追價 生技、紡織、自行車有看頭

2019-06-18 08:46

茂矽 今年有望持續獲利

2019-06-18 00:52

挖礦供應鏈 保守看後市

2019-06-18 00:50

敦泰本季業績 法人估季增三到四成

2019-06-17 19:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top