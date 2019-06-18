物聯網商機強 元太搶攻

2019-06-18 12:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）今（18）日舉行股東常會，由董事長柯富仁主持。展望今年前景，柯富仁表示，將以消費性電子與物聯網兩大業務發展為主，並看好物聯網未來商機，將攜手供應鏈、應用市場客戶等夥伴，共創電子紙生態圈。

據IHS Markit研究報告指出，2030年全球將有229億個物聯裝置。柯富仁指出，這顯示在全球各地政策與科技企業推動下，物聯網與智慧城市應用發展，將具有龐大成長性潛在商機，物聯網的物物相連應用為基礎，包括超低耗電、無線連網、無線供電、戶外可視等裝置功能，為打造智慧城市物聯裝置的關鍵需求。

柯富仁表示，元太將充分發揮電子紙核心技術「超低耗電」及「戶外清晰可視」特性，推廣電子紙應用成為智慧城市中最佳物聯網裝置。

元太去年受電子書閱讀器業績不如預期，導致業績未達預設目標，全年合併營收142億元，稅後純益26.1億元，每股純益（EPS）2.32元。元太今年累計前五個月營收50.92億元，年增5.93%。

展望今年，柯富仁表示，元太將持續以消費性電子與物聯網兩大業務發展。其中，電子書閱讀器市場已趨成熟穩定，閱讀器螢幕將朝大尺寸發展，並鎖定新興市場積極開拓相關業務；電子紙筆記本具備可裝載數位學習資訊等優勢，將結合各地政府政策資源，掌握教育應用市場帶來龐大商機。