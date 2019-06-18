10檔ETF將除息 最高殖利率衝10%

2019-06-18 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



ETF新一波除息潮啟動，今（18）起由群益四檔債券ETF展開除息後，緊接著10檔ETF接力上陣，其中，復華投信發行的FH富時不動產（00712），因計入退稅收益，潛在殖利率逼近10%，為本次最高。

目前掛牌的債券ETF將近90檔，加上股票類ETF，每個月都有ETF除息；本次除息潮為5月下旬來最大一波，共計14檔，今起由群益A級公司債、AAA-A醫療債、中國政金債、及25年美債ETF打頭陣。

債券ETF規模持續成長，規模變化依舊牽動配息率，不過率先除息的群益債券ETF，規模較小的群益A級公司債、AAA-A醫療債，除息前市價換算的年化約當殖利率2.5%～2.6%，較大型的群益25年美債達到124億元，殖利率5%，受規模影響有限。

影響較鉅是凱基和中國信託投信將於20日和25日除息的ETF，凱基AAA至A公司債、金融債20+、美債25+，從成立來增加到13億至百億元不等，尤以金融債20+長胖到113億元領先，三檔每受益權單位擬配發0.243元、0.295元、及0.123元，年化殖利率約2.2%、2.6%、1.08%。

期間元大投信旗下元大美債7-10、元大AAA至A公司債於24日除息，該二檔ETF規模穩定，每受益權單位將配發0.27元、0.59元，殖利率約2.5%、5.2%，貼近指數殖利率。

25日中信高評級公司債、優先金融債，及復華首兩檔債券ETF-FH彭博高收益債、FH彭博新興債，與REITs的FH富時不動產，同天除息。其中，中信二檔債券ETF因規模成長快速，分配收益推算的殖利率為3.4%、1.64%，復華三檔則約4.96%、4.3%、及9.96%。

復華投信表示，FH富時不動產的指數成分證券，原本就有高收益特性，該指數扣除稅負成本的常態殖利率達到7.5%，本次計入去年度退稅款項，是收益率衝高主因。未來若有退稅，也會反映在第2季的配息金額。