晶華潘思亮：中美貿易戰 台灣受益僅次於越南

2019-06-18 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



晶華（2707）今日舉辦股東會，董事長潘思亮表示，中美貿易戰造成供應鏈的調整，這是三十年一輪的大事，上次美日貿易戰，造成日本供應鏈分散了，間接也鞏固亞洲四小龍的地位，這一次最直接的受惠是越南，台灣可能排第二，或許可以看到台灣未來每年有多出1-2%GDP的成長，這可能意味著5-10%的商務觀光成長，同時也是20、30年來台灣第一次商務客出現成長。

潘思亮表示，觀光產業除了來觀光的人，還有更重要的一塊是商務人士參訪、觀光，商務人士的平均消費是一般觀光客的3-5倍，整體全球供應鏈的重新整合之後，已經看到更多的商務人士頻繁的來台北，台商因為要回台布局，在台消費的頻率也增加，不論是在飯店 餐飲、精品方面都在提升中，另一方面，在大陸的麗晶酒店也有報告回來，美國為主的跨國企業的活動，在參訪、會議都有下滑的趨勢。

潘思亮表示，這一波全球因為貿易戰造成供應鏈的重新分配，越南收益最大，台灣政府若能抓到三十年來大契機，可以打出好牌，台灣接下來的整體經濟或許會有很好的成果，但大前提是政府必須要迎接海外資金回來，如此一來，各行各業包括觀光產業都會受到很大的鼓舞。

潘思亮表示，觀光產業的一次循環大概走8-10年，2015年是產業發展高峰期，現在走到一半，目前產業 來看，台灣還是供過於求，每個禮拜持續有新飯店開出。一家新飯店從成型、規劃到營建開幕，往往要超過五年，大部分飯店決定投入都是在高峰期， 因此新飯店開幕營運的速度，預估在今、明年會到高峰。

潘思亮表示，不過，從全球貿易戰觀點來看，台灣或許能因禍得福，台灣工商的能量可能因貿易戰而成長，全球供應鏈的重新分配，對於辦公、廠辦、商儲等其他商用不動產會增加，相對的，原來打算投資飯店的不動產投資可能挪移到其他商用不動產，這是正常產業循環，以前是辦公室轉飯店，未來或許會看到飯店變成其他商用不動產。