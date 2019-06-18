汎德永業股東會通過配發現金股利7.5元

2019-06-18 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



汎德永業汽車公司（2247）18日股東常會承認2018年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發現金股利7.5元，以昨日收盤參考價202.99元計算，現金殖利率為3.69％。

汎德永業指出，2018年主要受到BMW品牌新改款發表的車款較少，而競爭對手推出多種嶄新車款影響，營運表現不如2017年，然另一銷售品牌Porsche（保時捷）全新第三代Cayenne熱銷，及售後服務亦穩定挹注營收獲利，帶動2018全年合併營收323.56億元，稅後淨利7.58億元，使全年營運仍能連續六年維持賺逾一個股本，每股稅後盈餘達（EPS）10.57元。

此外，汎德永業衡量公司獲利、資本結構以及未來營運需求，於今日股東會通過每股配發現金股利7.5元。

展望2019年，汎德永業受惠去年第４季起陸續發表上市的BMW豪華休旅車X4與X5，帶動今年第一季合併營收繳出年增15.82％的成長表現，同時今年3至5月合併營收也維持連續三個月雙位數月成長紀錄。第２季起陸續發表上市的BMW Luxury Class頂級車系：全新BMW X7休旅車與全新改款BMW大7系列、MINI 60週年限量紀念版、Porsche新改款運動化休旅車Macan與全新世代911跑車；公司進一步表示，下半年BMW、MINI、Porsche（保時捷）亦將陸續推出新車上市，使汎德永業旗下經銷品牌產品線更趨完整與多樣性，在原廠全力支持台灣市場並保證銷售配額數量無虞下，有助於2020年搶攻豪華車市占率。

在售後維修保養方面，受惠新車銷售動能持續成長不間斷，也同步帶動售後服務需求攀升，成為穩定挹注公司營收獲利的來源，2018年度落成台南永康5S全功能旗艦展示服務中心和高雄楠梓Porsche全功能展示中心已開始貢獻產能與業績；另一方面，目前規劃中的全新BMW高雄新生廠與Porsche內湖潭美廠，預計分別於今年第四季與明年第１季落成啟用，成為公司營運穩定成長的動能。