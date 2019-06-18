中美5G爭霸 法人看好政治紛擾落幕後概念股反彈力道

2019-06-18 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美國持續對中國通訊大廠華為進行圍堵動作，中美5G爭霸戰愈演愈烈，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，從全球二強針對5G開戰，可看出5G絕對是未來最重要產業，一旦政治紛擾落幕，5G概念股反彈力道將很可觀，5G所延伸出來的智慧生活相關基金後市最為看好，建議科技股拉回可加碼。

蘇聖峰指出，5G指的是第五代無線網路科技，為4G、4G LTE通訊基礎建設的升級版。根據英特爾(Intel)的說法，5G的等待時間少了10倍、速度加快50倍，容量則是1千倍之多。5G不只是更快的4G，重要特色是「低延遲」（lowlatency）也因為有這樣的特性，讓市場得以發展自駕車、遠距離醫療手術等先進技術。

他說，研調機構IHS預估，至2035年單單5G本身產業價值鏈便可望有3.5兆美元產值，並將創造出高達12.3兆美元的產品與服務。因此，未來誰能掌握5G優勢，誰就能成為主宰世界的大國，這也是中美貿戰愈演愈烈的緣由。

蘇聖峰表示，全球5G競賽起跑，南韓4月5日推出商用5G 服務，日本總務省4月10日分配5G頻譜，包含軟銀在內的4家電信商在未來5年內將投資5G基地台約1.7兆日圓，川普也再次喊出美國5G不能落人後的口號，Verizon 與AT&T 已提出每月5G上網的相關方案，包括半導體零組件、通訊設備、資料中心與電塔等都受惠於5G發展。

蘇聖峰指出，中國在4月18日公佈今年首季重點項目投資額近5兆元人民幣，將5G與人工智慧列為新型基建，2019年商用部署進入衝刺階段，他強調，在各國政府加持下，智慧生活基金長線趨看好，可納入核心資產配置。