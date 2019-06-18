統一併購熊津 羅智先：未來會多花時間在亞洲串聯

2019-06-18 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



統一美麗事業董事長高秀玲18日也出席股東會。記者何秀玲／攝影 分享 facebook

統一（1216）今（18）日召開股東會，董事長羅智先表示，今年第2季還算穩定；此外，併購韓國熊津後，未來會多花時間在亞洲串聯，亞洲流通大平台的概念將因此進一步強化及落實。

談到併購韓國熊津，今年3月正式完成交割，他說，目前統一在亞洲有據點，未來也會多花時間在亞洲串聯；不過亞洲區域經濟變化快，除了有「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，也有「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，他認為，亞洲經濟風貌會有很大的改變。

至於去年發債用途，他說，其實拿錢不見得真的要做什麼，只是水位可以隨時調節，正常情況下公司不缺資金。

統一美麗事業董事長高秀玲18日也出席股東會。她主導的康是美，繼去年首推彩妝師天團「SHINE」於全台巡演引發熱烈回響後，今年再創市場先例，推出全新五人團體「MEN GO SHINE」。

她說，康是美內部培訓的專業美諮師超過1,000位，推出這些服務，是因為康是美一直思考怎麼接近消費者需求，希望來到康是美的消費者，能獲得專業服務，找到適合自己的商品。