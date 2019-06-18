5月營收表現亮眼 10檔投信作帳口袋名單

2019-06-18 10:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美股三大指數收漲，台美連動性高，帶動股市走高，觀察近五日投信買超股，集中在5月營收表現亮眼的科技股、食品股及生技股，不過著眼於市場觀望氣氛濃厚，台股在短期均線附近震盪，投信連續四天賣超台股，法人建議，留意投信季底結帳！

美國昨（17）日起對針對中國3250億商品召開為期七天的關稅公聽會，市場觀望氣氛濃厚，台股預估量能僅800億元，由於此次公聽會內容將涵蓋手機、電子消費產品，恐使台灣電子股供應鏈受到拖累，市場觀望氣氛轉濃。

根據統計，投信法人已連續四天賣超台股，恐使計季底漲行情變調，惟5月營收表現亮眼的個股仍受青睞，包括欣興、聯電、南電、錸德、佳世達、泰碩、味全、美時、台泥、穩懋等10檔股，投信仍逆勢買超逾千張。

其中，ABF封裝基板南電5月份營收年增一成、欣興年增兩成，均創歷年新高，就目前ABF封裝基板市況來看，5G、人工智慧、GPU新應用帶動，產品線可望供不應求，成為產品調漲的籌碼，投信近五日分別買超8,889及5,562張。

市場分析師表示，觀察投信買賣超狀況，目前調節的個股以短期後市保守看待的個股為主，宜留意投信在季底結帳出脫、技術型態續弱；至於部分業績展望佳的5G概念股，如欣興、南電、泰碩、穩懋等，在5G商轉和高效能運算的需求提升下，具有題材可發揮的空間，有望成為投信既底作帳口袋名單。