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經濟解析／若發生這件事 大同經營權恐怕「翻盤」

2019-06-17 22:05經濟日報 記者張義宮╱即時報導

今年大同股東會投票是明年董事改選戰情觀察前哨戰，從公司派抵抗市場派解任獨立董事所投的反對票比重23.7%來看，相對地市場派在解任獨董案獲得的同意比重高達48.5%；市場人士解讀，公司派能完全掌握的支持票數就在這個比重，若無法增添盟友，明年大同的董事全面改選恐怕「告急」。

觀察三雅投資、新大同投資顧問，及鄭豐儀、欣同投資顧問、競殿投資三大市場派的三項提案，要求解任大同獨董蘇鵬飛、劉宗德、吳啟銘，投票結果都維持在贊成48.5%、反對23.7%、棄權27.6%，由此可明顯看出，市場派集結的贊成票高於公司派反對票的一倍以上，這個結果也令外界擔心公司派持股不足的隱憂。

據了解，目前大同公司派及市場派的兩派人馬股權均超過二成，如何整合更多盟友相挺，將發揮關鍵少數的效應。特別是，有意參與大同經營權的三圓機構董事長王光祥曾表示，大同經營成效不彰，公司治理、內控出現重大違法，損害大同聲譽及股東權益，將提股東臨時會申請，提前改選董事，捍衛廣大股東權益。

針對王光祥發言，大同強調，一向恪遵法令並落實公司治理規範，針對股東所稱申請亦將依法辦理。王光祥表態持股大同已超過12%，是檯面上的大股東之一，並且揚言將會持續買入大同持股，志在取得大同經營權。王光祥來勢洶洶，集結市場派股權的實力不同小覷。

市場人士認為，雖然此次大同股東會未能通過解任三位獨立董事，但日後市場派若能揪團達50%，仍可要求召開股東臨時會，改選董事，大同經營權也會有「翻盤」的危機。

大同股東臨時會經營權
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