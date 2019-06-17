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短多點火+作帳效應 生技股強出頭

2019-06-17 18:48經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

市場觀望不前，台股今（17）日在10,500點上下低量整理，終場守住10日線，美時（1795）等生技族群挾防禦概念、季底作帳，以及7月生技月將屆等題材，吸引短多點火，股價表態走高。

美中貿易戰歹戲拖棚，台積電等半導體股今日再遭空方襲擊，壓抑台股表現，所幸鴻海、大立光等電子股權值股，以及傳產、金融股出面穩盤，指數低檔有撐，終場小漲5點，收10,530點，成交值連三日低於千億元。

盤面資金針對題材股短打，矽晶圓、ABF載板、散熱等中小型電子股拜中國大陸5G加速商轉，股價活蹦亂跳；傳產股除自行車、紡織、營建外，7月生技月開展進入倒數一個月，包括學名藥、原料藥、保健食品等次族群，都有代表股出列。

美時5月營收6.79億元，月增率、年增率分別為15.4%、20.6%，法人圈關切的戒癮藥第3季起銷售力道有機會明顯回溫，近日外資、投信同步回補，今日股價跳空上漲，創2個多月來新高。

奈米醫材連續兩個月營收締造歷史新猷，受惠於自有品牌人工水晶體植入器獲得中國大陸上市許可，股價拉出連二紅，今日衝破年線反壓，改寫逾3個月來新高水準。

法人認為，美國貿易代表署（USTR）本周將針對3,000億美元中國進口商品舉辦聽證會，關稅目標涉及更多終端消費產品，加上美聯準會（Fed）也將舉行利率會議，不確定變數有待釐清，台股上有壓、下有撐，操作首重防禦，具高殖利率保護、評價不高，或是內需、具產業前景的電子族群可適度佈局。

生技族群台股美時
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