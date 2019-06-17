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資本市場看好美國降息？李鎮宇：有如三歲智商

2019-06-17 18:29經濟日報 記者林子桓╱即時報導

市場預估美國聯準會今年將降息二至三次，全球資本市場相當樂觀，但台新投顧總經理李鎮宇今日於北威夏季論壇認為，聯準會降息意味著景氣不佳，應該不會是開心的訊號，從歷史來看，當美國進入降息循環後的六至八個月，美股勢必走跌，市場樂觀看待有如三歲智商。

對於標普500指數（S&P500）今年前四月大漲17%，李鎮宇說，過去百年歷史看來，共有六次經驗，前四月漲幅超高，結果後來進入修正，往後八個月平均跌幅7.6%，所以內部就呼籲投資人，應在5月時賣股，盡快獲利了結。

他說，聯準會若本月沒有降息，市場恐出現賣壓，適合進場的時間點，預計會出現在美股下修10%～15%，且聯準會邁進降息循環時，才會利空出盡。

而台灣央行本周將召開理監事會，市場預計將連12凍，但下半年是否會跟進美國走入降息步調，李鎮宇說，台灣GDP預測還有2%以上，從過去經驗看來，沒有在2%時降息的。

而且台商回流購地、廠房、買進資本財，其實某種程度上就是將物價往上推，台灣降息的時間點，應會在美國正式進入降息循環後，且該國非農就業人數成長率呈現負數，才有可能降息。

他預計，聯準會應會在9月與12月分別降息一次，所以台灣降息時間點最快也要等到明年。

台新投顧總經理李鎮宇（左二）於北威夏季論壇表示，聯準會降息意味著景氣不佳，應該不...
台新投顧總經理李鎮宇（左二）於北威夏季論壇表示，聯準會降息意味著景氣不佳，應該不會是開心的訊號，從歷史來看，當美國進入降息循環後的六至八個月，美股勢必走跌，因此他認為，市場樂觀看待，有如三歲智商。記者林子桓／攝
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降息美國聯準會李鎮宇
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