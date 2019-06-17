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台積電牛步 台股漲5.87點收10,530

2019-06-17 13:47經濟日報 記者黃力╱即時報導

本周開始，除權息將陸續實施，相關個股除權息狀況將受矚目。此外，市場也聚焦美、日、台央行利率會議。今（17）日台股指數開低後震盪走揚，雖日K下檔有撐，然成交量能未能放大，上攻力道不足。終場大盤收10,530.54點，漲5.87點，漲幅0.06%，成交量877.97億元。

美中貿易部分，美國貿易代表署（USTR）本周起將展開為期七天的關稅聽證會，就價值3,000億美元中國商品加徵25%關稅，聽取美國零售商、製造商等業者的意見；而美印部分，因印度商工部16日宣布，將對一系列美國產品加徵報復性關稅，以還擊華府不再給予印度優惠貿易待遇，為美印安全關係蒙上陰影。

國際政經消息未穩，亞洲主要股市將持續消化消息面多空，日股震盪走揚，港股開高走高，收復上周五的跌幅，而韓、陸股則在近午盤時漲幅收斂，進而由紅翻黑。

台股方面，台積電（2330）受博通下半年度財測下調影響，突顯貿易戰對全球晶片業的潛在衝擊，股價今表現較為疲弱，收跌1.2%。

其他權值股中，鴻海收漲1.7%，股價緩步增溫，日K連紅；大立光漲2.8%；台塑化漲0.4%；富邦金漲1.2%；而台達電、中租-KY、國巨、和泰車等股價也較大盤強勢，皆為撐盤要角。

躍上盤面，漲勢較為整齊的族群包括矽晶圓股嘉晶、漢磊、台勝科、合晶、中美晶、環球晶等；自行車的巨大、美利達；比特幣概念股撼訊、映泰、麗臺等；PCB的柏承、南電、台光電、燿華、嘉聯益、欣興等；水泥的台泥、嘉泥、亞泥等；金融股的玉山金、元大金、第一金、聯邦銀等；另外，百和、佳龍、為升、鈊象、亞德克-KY等個股表現也是市場焦點。

法人表示，考量季線上方所面臨的頸線區間壓力甚大，以現有千億元左右的量能恐難以突破，加上現階段國際政經訊息紛雜，市場持續關注月底川習是否會面的消息，在美中貿易僵局能否緩解存在高度不確定性下，恐令投資人心態仍趨於謹慎，因此預期現階段盤勢依然受消息面所左右。

在短線操作方面，有鑑於投信買超台股動作較為積極，推估部份個股仍存有季底作帳機會，且近日正值股東會期間，不乏公司釋出正面的展望看法，因而具營運相關題材的個股預期仍可望有表現機會，建議可擇優介入。

今（17）日台股指數開低後震盪走揚，雖日K下檔有撐，然成交量能未能放大，上攻力道...
今（17）日台股指數開低後震盪走揚，雖日K下檔有撐，然成交量能未能放大，上攻力道不足。聯合報系資料照
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