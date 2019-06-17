英業達台灣NB產能逐步提升 最高將達3倍

2019-06-17 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



英業達（2356）因應中美貿易戰去年已啟動產能轉移，針對輸美市場產品，逐步移轉至中國以外，據了解，英業達今年台灣NB產能逐步提升，若3千億美元關稅真的啟動，月產能將提高3倍。

英業達台灣NB生產據點為桃園廠，在今年年初，每個月能生產約15萬台筆電。現階段因應中美貿易戰僵持不下，英業達預計，若3千億美元關稅全面啟動，在台NB產能將提高3倍。換言之，英業達每月在台能生產將近50萬台。

去年爆發中美貿易戰後，代工廠陸續啟動產能轉移，英業達算同業中腳步較快，三大業務筆電、伺服器、智慧裝置都已陸續啟動海外產能，隨時因應客戶需求生產。

其中，在銷往美國產品部分，部分筆電訂單從重慶廠移至台灣生產，伺服器則加重墨西哥廠生產比重，智慧裝置一部分則移往馬來西亞檳城製造。

面對貿易戰，英業達董事長卓桐華引用阿里巴巴創辦人馬雲的話「企業家無所畏懼」，強調公司已經做好準備「沒在怕！」，台廠的優點就是反應快、執行準確，任何事情都可以應對。

英業達目前遭到關稅影響較大的是伺服器業務。卓桐華指出，英業達在中美兩大陣營都押寶，兩邊都佔據最好的位置，不論是資料中心或是商用伺服器市場，都還是同業中第一名，對於應對貿易戰有信心。

不過，由於先前美墨之間關稅風波，讓同業緯創（3231）評估將前往美國設廠。對此，英業達指出，公司比較保守，但其實在美國一直以來都有據點，包含德州艾爾帕索及休士頓，若客戶真有需求，隨時能做出應對。