凱羿-KY除息首日 買盤溫吞

2019-06-17 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



凱羿-KY（2939）今日進行除息交易，除息參考價96元，不過，市場憂心貿易戰對百貨貿易類股影響，使凱羿-KY除息首日表現平平，買盤溫吞，股價在平盤遊走。凱羿-KY因主力市場在北美，但多數商品在中國製造，市場關注業績是否受中美貿易戰影響。對此，凱羿-KY表示，已清點旗下各商品，目前僅戶外商品如燈具等受關稅提高影響，占營收比重僅0.4%。

凱羿-KY表示，公司今年已開發的新產品包括無煙烤盤、多功能側睡枕頭組和讀書用眼鏡等，並對熱銷產品品牌做系列性延伸，如1.5代Diamond Chef鍋具及烤盤系列。其中，最看好新一代鍋具的業績表現，目前已小量出貨，預計第三季將可看到顯著貢獻。

凱羿-KY去年合併營收31.25億元，每股稅後淨利純益10.31元，每股配發現金股利9元。凱羿-KY表示，受到新舊產品世代交替期影響，去年營收表現下滑，今年以來營收也衰退，不過，公司積極透過研發新產品，打造下一個金雞母，並拓展中國市場，分散來自單一市場的風險。目前凱羿-KY的產品比重依序為廚房用品51％、電子電器25％、家居用品18％、美體養護5％；市場比重則為美洲67％、歐洲25％、大陸與台灣地區為3％、其他5％。

凱羿表示，公司每年推出150～250項新品，去年熱銷億元級的商品包含，AIRFRYER OVEN氣炸烤箱、FLEXIBLE HOSE魔術水管、IRON DEVICE烘衣機、WONDER COOKER鋁壓鑄烤雞盤等產品。