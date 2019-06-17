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民調／「蔡柯韓」柯文哲最強 「蔡郭柯」郭台銘領先

長線需求不看淡 矽晶圓股齊反彈

2019-06-17 11:38經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

今日台股指數維持在平盤上下震盪格局，多數電子股仍承受賣壓，不過，股價整理多時的矽晶圓個股，在籌碼相對沈澱之後，再加上產業基本面長期需求並不看淡，今日盤中矽晶圓個股呈現全面反彈，包括環球晶（6488）、中美晶（5483）、合晶（6182）及台勝科（3532）盤中均是上漲表現。

矽晶圓個股在股價經過一波整理之後，籌碼面相對穩定，再加上股價也多處於今年以來的相對低檔區，今日盤中出現全面反彈走勢，其中，合晶及台勝科盤中股價漲幅均一度逾3%以上，另外，產業龍頭環球晶及中美晶盤中股價也一度上漲1%至2%水準，在今年台股電子股族群中，表現相對強勢。

整體而言，多數矽晶圓業者均認為，由於市場也多預估，2020年以後，新應用將推升市場需求回升，因此，進入今年下半年以後，估計即使下半年矽晶圓再有下滑，跌幅也是在小幅下跌，大約個位數百分點的範圍，且長期來看，在新應用的增加下，矽晶圓的需求仍將維持熱絡。

先前環球晶就指出，該公司今年合約價都已敲定，全年合約價仍高於去年水準，且長約覆蓋率高，因此，未來即使美中貿易戰來到最壞的情況，預期環球晶第二季營運表現也不會太差，出貨量可望與第一季持平，全年目標仍為在量價齊揚下，營運續較去年成長。此外，從5月及6月的出貨來看，並沒有客戶因美中貿易戰升溫，而取消或遞延訂單，第三季是不是會有此情況發生則仍待觀察。

合晶則是認為，第二季的平均銷售單價 (ASP) 持穩，預估第二季營收將與第一季持平，同時，第二季也將是今年單季營運谷底，看好第三季市場可望開始回補庫存。

矽晶圓示意圖。歐新社
矽晶圓示意圖。歐新社
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矽晶圓環球晶中美晶
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