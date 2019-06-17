翻桌、怒吼樣樣來 大同股東會公司派與市場派爆衝突

2019-06-17 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



大同（2371）今（17）日召開股東常會，公司派和市場派正面交鋒，備受外界關注。積怨已久的市場派股東，在現場不斷高喊口號，對公司團隊表達不滿。股東會一開始，大同董事長林郭文艷宣布投票時間2分鐘，現場股東不滿，要求延至5分鐘，雙方意見不合，股東衝上講台，爆發肢體衝突。

大同近年累計虧損達600億元，至今連18年未配發股利，早已燃起股東們的怒火。股東會中，不少股東高舉「奧步」、「作弊」等黃色布條，用大聲公向公司團隊喊話，表達不滿，隨後更引爆肢體衝突，股東們相繼衝出封鎖線，氣憤怒吼、翻桌，甚至衝上講台，搶走司儀麥克風。公司團隊面對股東抗爭，一度在台前築起人牆。

大同市場派股東們透過發言，不斷向公司團隊喊話，要求經營團隊，針對近期大同弊端；子公司尚志、華映、綠能接連下市；公司長年經營不善導致虧損；董事虧損期間仍領取高達8,700萬元酬金等事項，要求公司說明。大同市場派大股東王光祥的羅得投資，發言時更對股東會所有議案表達異議。

大同市場派股東宣洩不滿，大同董事長林郭文艷，以及獨立董事蘇鵬飛、劉宗德和吳啟銘，淪為箭靶。市場派股東直言，公司不斷賣資產，做了無數錯誤決定，呼籲董事長下台負責，並怒斥大同公司良心何在，「不知羞恥、改進，一再犯錯，還有資格繼續領導公司嗎？」

不過，大同董事長林郭文艷對於諸多問題，並無正面回應。