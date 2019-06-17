大同股東會登場 王光祥聲明全力支持解任獨董過關

2019-06-17 09:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大同(2371)股東會今(17)日召開，大股東王光祥發出聲明強調，為捍衛全體股東權益，全力支持「解任獨立董事案」過關，敬告大同切勿僭越主管機關職權，在股東會上以任何名義剝奪妨害股東行使權利。

王光祥的羅得投資為確保大同股東會能公平進行，維護所有股東合法權益，發函請證券投資人及期貨交易人保護中心、台灣集保結算所派員到場監督，同時發出3點聲明：

1.這次參與股東常會的股東完全沒有陸資疑慮，大同經營階層不要為了一己之私，為掌控權力而扭曲事實，一再操弄陸資假議題，並無法遮掩公司經營績效不佳嚴重虧損的事實。

2.剝奪股東權等於是強姦公司法，股東權的認定是經濟部的職權，如果涉及司法訴訟，應該由法院判定；任何公司都不可以扮演「太上經濟部」、「太上法院」，甚至自己變成金管會，擅自認定沒收股東的身分權利！

3.誰在股東會上出奧步就是心虛有鬼，這次股東會外傳有奧步人士會以「封存股票」、「沒收表決權」、「剝奪股東權」的手法，幫不適任的董事及失職的獨董護航。誰出奧步，就是擔心不法情事被揭發！

4.對於大同公司董事會先刪除股東二項提案，又移花接木強行挿入三項股東提案的案由，股東表示強烈抗議，董事會任意刪股東提案，是董事會完全失能的表現對股東權益極大傷害！也是公司法172-1條修法的重大挫敗。

王光祥在聲明中表示，大同集團去年創下虧損332億元歷史紀錄，股東已經18年沒拿到半毛股利，他在今日召開股東常會，為捍衛全體股東權益，將全力支持「解任獨立董事案」過關。