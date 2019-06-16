親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

全記過！海軍士官與酒女脫光狂歡 7人承認無遭迫

女子掉落月台頭部多處撕裂傷 火車延誤46分

台股10,500點保衛戰 聚焦能見度高、獲利動能強族群

2019-06-16 19:33經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台股多空震盪，加權指數本周將上演10,500點保衛戰；法人建議，在短線國際資本市場多空難測的情況下，台股震盪走勢恐將加劇，投資人可聚焦產業能見度高、中長期獲利動能強的優質股，逢低分批布局。

國際情勢雜音干擾，台股上周五狹幅整理，加上市場關注月底登場的G20川習會是否有進一步消息，觀望氣氛漸濃，致使大盤大致在月、季線附近震盪，終場下跌36點，收在10,524點，成交量則萎縮至843億元，周線翻紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期美股回穩後，來到季線上下開始進入震盪，有助於支撐台股，但另一方面，隨著G20川習會登場日期逼近，也讓逐步和緩、跌深反彈的市場，又再度陷入觀望情緒。

廖哲宏表示，觀望氣氛明顯反映到台股交投動能，回顧過去一周，台股每日成交量逐步從千億元以上的水位，到最近兩個交易日快速滑落至千億元以下。

在國際情勢上，廖哲宏表示，除市場持續關注美中貿易談判進度外，近日又發生阿曼灣油輪遇襲等事件，出現新的干擾雜音。

在資金面，廖哲宏表示，先前態度出現鬆動的外資，上周五雖然單日賣超31.77億元，不過，近一周的累積金額已經由賣超轉為買超，雖然金額不大，但顯示外資賣超動作趨緩，亦對於穩定市場信心有一定程度的助益。

回到中長期展望，廖哲宏表示，對台股後市看法目前仍不變。貿易戰以及科技戰後續發展難以預料，然而在投資布局上聚焦的是中長期趨勢，面對未來的挑戰，選股不選市，聚焦有國際競爭力、成長性的標的仍是應戰當前局勢的最佳策略。

台新投顧副總黃文清則指出，台股近期持續震盪，本周將上演10,500點保衛戰，建議投資人短線布局，應以「能見度高、獲利動能強」的族群為主。

由於這些「能見度高、獲利動能強」族群，普遍具備長期競爭力與產業獲利可期等特點，股價相對較有表現機會。

例如台泥、緯創、大成鋼、中壽、萬海、國喬、美時、瑞昱、台灣大、華夏、鈊象等，近五個交易日法人買超逾千張，且今年全年法人預估的每股稅後純益（EPS）將超過1.5元。

黃文清強調，現階段在台股盤勢多空未明之，投資人可以趁著指數震盪整理的同時，布局「能見度高、獲利動能強」族群，等待個股發動上漲攻勢。

台股川習會黃文清
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

G20峰會前觀望 台股本周一團迷霧

2019-06-16 13:37

技術指標／季線有壓 挑戰量能

2019-06-16 13:37

台股股王大立光 三大致勝密碼

2019-06-16 11:08

入手高單價ETF 3,000元就買得到

2019-06-16 00:17

存ETF正夯 三招衝高收益

2019-06-16 00:16

13檔高息股 點火除權息行情

2019-06-16 00:14

股海自由行／非科技類防禦股 將成避風港

2019-06-15 23:27

貿易戰變數仍在 台股能否突破季線待觀察

2019-06-15 19:31

就市論勢／房地產、銀行股 有撐

2019-06-14 23:40

台商回流誰最熱？ 資產營建搭季底作帳再賺一波

2019-06-14 13:35

錢不是放在銀行的 買股票翻倍速度才會快！

2019-06-14 13:33

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:33

就市論勢／傳產內需股 聚焦

2019-06-07 23:59

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

13檔高息股 點火除權息行情

2019-06-16 00:14

存ETF正夯 三招衝高收益

2019-06-16 00:16

飆股的故事／互動5G題材燒 外資力捧

2019-06-16 00:23

鴻海21日股東會 郭董告別秀

2019-06-16 00:11

興富發旗下 潤隆擬改季配息

2019-06-15 23:35

入手高單價ETF 3,000元就買得到

2019-06-16 00:17

台股股王大立光 三大致勝密碼

2019-06-16 11:08

股海自由行／非科技類防禦股 將成避風港

2019-06-15 23:27

市場派提案解任三獨董 大同周一上演表決大戰

2019-06-16 00:11

G20峰會前觀望 台股本周一團迷霧

2019-06-16 13:37

26家公司股利破百億元 19家殖利率逾4%

2019-06-16 19:31

權證教戰／本周電子若續強 向上空間更廣

2019-06-16 13:37

技術指標／季線有壓 挑戰量能

2019-06-16 13:37

從期貨看現貨／市況變因多 多方攻勢弱化

2019-06-16 13:37

G20會議前 法人：台股盤勢區間震盪

2019-06-16 18:02

台股10,500點保衛戰 聚焦能見度高、獲利動能強族群

2019-06-16 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top