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26家公司股利破百億元 19家殖利率逾4%

2019-06-16 19:31經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股將進入除權息高峰，彭博統計，今年上市櫃公司有26家將派發百億元以上股利，除了權王台積電（2330）第3季將派發2,074億元，持續稱霸所有公司，鴻海、國巨、富邦金等25家公司，也都將派發百億元股利。

當中，以上周五（14日）收盤價計算，26家公司有19家現金股息殖利率達到4%，又以非科技公司達到11家領先，如台泥僅計算現金股利，殖利率達到7.5%，南亞達到6.3%，台化5.6%，兆豐金5.5%，台塑5.1%等。

至於科技公司，被動元件大廠國巨17.9%，高居第一，次為南亞科11%，環球晶8.1%，這些個股普遍也有獲利看減、股價下跌趨勢。

統計顯示，今年派發最多股利公司，仍以權王台積電稱霸，6月24日除息8元，預計7月18日派發達2,074億元股利，其次鴻海每股將派發4元現金，總股利552億元，三是台塑化派發4.8元現金，預計7月25日派發的總股利有457億元。

再來四寶中的南亞、台塑、台化，依序將派發396億元、369億元、及363億元股利，排行第四到六，電信龍頭的中華電以347億元，排行第七，還有兆豐金、南亞科、富邦金等，預計派發200億至300億元股利。

100億至200億元公司，有中信金、國巨、國泰金、台泥、中鋼、台灣大、聯發科、統一、廣達、台達電、第一金、遠傳、華碩、環球晶、日月光投控、及元大金等，最少的元大金為105億元。

今年預計派發百億元股利公司。
今年預計派發百億元股利公司。
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股利南亞科高殖利率
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