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股海指南針／低波動高配息股 不可錯過

2019-06-15 00:26經濟日報 林成蔭

景氣動能，有待加強。根據世界銀行發表的最新全球經濟前景報告，全球緊張局勢加劇，政治不確定性上揚，貿易及投資放緩，全球GDP成長率由1月預測時的2.9%下調到2.6%，2020年才會回升至2.7%，各區域中，又以歐洲受影響明顯，而亞洲、南美洲及非洲的新興經濟體，亦受到衝擊，中國今年的GDP成長將為6.2%，為1990年以來最低的數據。

5月因美中貿易戰加劇，全球金融市場一片慘綠，直到下旬才止穩，主要因素是傳出美國聯準會（Fed）將會調降利率，1995年、1998年，Fed都曾降息，美股震盪趨堅，也帶動其他主國家股市走多，但是，Fed在2000年12月到2003年6月以及2007年8月到2008年12月也祭出降息措施挽救經濟，兩段時間S&P 500指數跌幅都超過20%，後者甚至於超過30%，因此，樂觀之餘，還是須提高警覺，降息並非是救市的萬靈丹。

值得留意的是，電子業的景氣仍處於不明動態，IC設計大廠博通下修全年營收預估值，並指出地緣政治風險及華為被美國列入貿易黑名單，使得需求廣泛降溫，由於先前另一家重量級的半導體大廠德州儀器就曾發出警告，半導體需求的反彈可能會到明年上半年才發生，更有獨立研究機構認為，除了華為禁令外，記憶體如DRAM和 NAND flash庫存過剩，明年年底才能看到半導體的復甦，這對半導體重鎮台灣來說，是一項警訊。

另外，原物料的價格波動也是一大風險。第2季，西德州輕原油價格在4月23日還出現每桶66.6美元的高點後，即反轉直下，6月6日見到每桶50.6美元的低點，波段最大跌幅24.02%，已經進入空頭走勢，然而，中東又傳出油輪遇襲，產油大國伊朗被指為是嫌犯，美國加派軍力前往波斯灣，讓區域情勢更加複雜，油價止跌彈升，這種短期內的大漲大跌，對廠商來說，都是考驗。

特別提醒的是，原油價格在去年第4季也曾迅速下跌，爾後，台灣加權指數在今年元月見到9,319點的低點才強力反彈，觀諸以往，2008年、2011年原油價格在兩個月跌幅超過二成，前者隨後金融海嘯爆發、後者歐債危機加劇；2014年原油價格在四個月跌幅逾20%，隔年（2015年）新興市場股市跌幅達37.51%，可以歸納出，原油價格大跌，都可以視為警訊！

因應未知變數，做好資產配置方能降低波動造成的傷害，「穩健為王，股債兼備」的方式布局，可以政府公債等固定收益商品降低波動，台灣股市已經有此類ETF，銀行亦有相關基金，可以分散風險。

香港「反送中」運動震撼各界，動盪之餘，停泊的資金可能另尋出路，而台灣原為「台商回流」推出多項新政策，根據經濟部投資台灣事務所統計，截至6月13日截止，已有73家通過審查，總投資金額高達新台幣3,750億元，預估可創造3.4萬個就業機會，再者，財政部對境外資金回流專法吸引海外資金匯回估計，一年最低推估可以有1,300多億元的資金，最高8,900億元回來，台灣資金活水將不虞匱乏。

低波動、高配息或兩者兼具的企業，如台塑、南亞、中信金、兆豐金等也可能出現因資金往此類型企業匯集，亦是可留意的趨勢；營造建材族群是受惠族群，資產、機械設備、系統整合、風電等產業亦有需求浮現。

（作者是資深證券分析師）

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