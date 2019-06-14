外資近一周累積金額由賣轉買 中長期聚焦四大趨勢

2019-06-14 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(14)日收在10524.67點下跌36.34點，成交量萎縮至843.16億元，周線則是翻紅；安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資本周累積金額轉為買超，有助穩定市場信心，目前對台股後市看法不變，泵資策略上持續聚焦5G、雲端、AIOT、無線耳機等中長期趨勢。

在國際情勢雜音干擾下，台股今日呈現狹幅整理，加上市場關注月底登場的G20川習會是否有進一步消息，市場觀望氣氛漸濃，大盤約在月、季線附近震盪；廖哲宏表示，近期美股回穩後，來到季線上下開始進入震盪，有助支撐台股，但隨著G20川習會登場的日期逐漸逼近，讓逐步和緩、跌深反彈的市場，又再度陷入觀望情緒。

廖哲宏說，觀望的氣氛明顯反映到台股的交投動能，本周台股每日成交量逐步從千億元以上的水位，到最近兩個交易日快速滑落至千億元以下。有基本面、成長性等利基支撐、又可滿足部分市場趨避資金挹注如電動自行車等板塊，近日表現反而相對亮眼。

在國際情勢上，廖哲宏表示，除了市場持續關注美中貿易談判進度外，近日又發生阿曼灣油輪遇襲等事件，出現新的干擾雜音；在資金面部分，先前態度出現鬆動的外資，今日雖然單日賣超31.77億元，不過，本周的累積金額已經由賣超轉為買超，雖然金額不大，但顯示外資賣超動作趨緩，對穩定市場信心有一定程度的助益。

回到中長期展望，廖哲宏表示，對台股後市看法目前仍不變。貿易戰及科技戰後續發展難以預料，但在投資的布局上聚焦的是中長期趨勢，同時關注因為國際局勢變化造就的轉單受惠者，面對未來的挑戰，選股不選市，聚焦有國際競爭力、成長性的標的仍是應戰當前局勢的最佳策略。

因此在投資策略上，廖哲宏指出，仍持續聚焦5G、雲端、AIOT、無線耳機等中長期趨勢；其次，找尋中美貿易摩擦下的轉單受惠者；同時做好資金控管，以因應現階段市場易受貿易戰反覆訊息的牽動影響。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，中美貿易戰與華為禁令最後無論如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面，特別是科技族群，包含半導體、射頻元件 (PA)、光通等。