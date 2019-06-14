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G20會議前盤勢區間震盪 法人關注這四大族群

2019-06-14 15:12經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股14日量縮震盪，終場以10,524.67點作收，下跌36.34點，日盛日盛基金經理人張亞偉表示，市場持續關注月底川習是否會面，是否有利於緩和美中貿易僵局，投資人心態保持觀望，短期盤勢仍將隨著消息面波動，待6月17日美國展開對中國3,000億美元商品公聽會後，再決定布局方向，操作上可關注四大族群。

張亞偉說，因市場對Fed降息預期大幅升高，加上美科技股連續大漲，帶動台股強彈站回月線；3,000億美元商品公聽會後，可藉利空去測試指數表現，若不跌可回到實質需求面觀察。

張亞偉指出，產業方面可觀注四大族群，包括一、中國以外的外地製造、台商回流股，例如紡織、Server族群、PCB族群、組裝廠等；二、與貿易戰無關具有成長趨勢產業，包括TWS產業、電動自行車、製鞋、5G等；三、中國進口替代，例如中國晶片自製受惠股；四、高殖利率內需股，包括營建資產股等。

張亞偉分析，隨著抗噪、真無線藍牙耳機市場持續成長，加上蘋果iPhone揚聲器出貨占比提升，TWS相關個股第2季毛利率有機會回溫，TWS風潮持續延燒，需求呈現爆發性成長，中美貿易戰對峙的同時，也提供中長線買點。

另外，貿易戰影響，紡織廠受惠轉單效應持續延燒，第2季營收可望續成長，相關紡織股可留意。

日盛日盛基金經理人張亞偉指出，台股產業方面可觀注四大族群。 圖／聯合報系資料照片
日盛日盛基金經理人張亞偉指出，台股產業方面可觀注四大族群。 圖／聯合報系資料照片
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貿易戰藍牙耳機

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