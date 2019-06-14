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王道銀股東會通過 提列特別盈餘公積2.5億元強化資本

2019-06-14 14:27經濟日報 記者夏淑賢╱即時報導

王道銀行（2897）今天上午股東會，通過承認2018年營業報告書及財務報表與盈餘分派案。王道銀去年盈餘在扣除特別股股息1,152萬餘元後，股東會通過將將本期可供分配盈餘2.5億餘元全數保留提列為特別盈餘公積，以因應法規變更後強化自有資本所需。

王道銀行董事長駱錦明主持股東會表示，王道銀行改制為商銀後，除了持續深耕及拓展原有的企業金融服務，也不斷優化個人金融產品與消費者體驗，隨著數位金融浪潮的普及，王道銀行可望掌握更多的市場先機。展望未來，王道銀行將結合企業金融與個人金融，持續為客戶提供更全面、更完善的金融服務。

王道銀行2018年稅後純益9.54億元，每股稅後純益（EPS）0.4元，因去年首次採用國際會計準則IFRS 9的調整數以及其他保留盈餘的調整，調整後盈餘為6.1億餘元，在扣除依法提列的法定盈餘公積並扣除特別股股息後，將可供分配盈餘全數保留提列為特別盈餘公積，因此普通股未配發股利，王道銀主要考量因應主管機關擬修改「本國銀行投資金融相關事業資本工具之資本扣除規定」，對王道銀行資本結構的影響，並強化自有資本以符合未來資本適足率規範。

王道銀行股東會股息

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