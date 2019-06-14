量縮震盪 台股跌36.34點收10,524

2019-06-14 13:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股終場大盤收10,524.67點，跌36.34點。聯合報系資料照 分享 facebook

台股本周為股東會高峰期，市場觀察重心轉移至各產業指標公司於會中所釋出的展望，而下周開始，除權息將陸續實施，相關個股除權息狀況將受市場矚目。今（14）日台股指數開平後震盪走低，日K壓回五日均線之下，終場大盤收10,524.67點，跌36.34點，跌幅0.3%，周線留下上影線，周漲幅1.1%，成交量839.86億元。

美中貿易戰部分，除華為禁令持續發酵，美國總統川普日前針對談判進展表示，除非北京方面再次同意五個要點中的四個，否則美國無意推進磋商。川普並表示，如果不能在20國集團（G20）峰會與中國國家主席習近平達成貿易協議，將準備對中國進口商品徵收新一輪關稅。

此外，近日美伊的緊張情勢、香港「反送中」運動等議題也為國際政經焦點，短期內，亞洲主要股市將持續消化消息面多空，目前日股漲0.4%，韓股跌0.5%，港股跌0.5%，陸股跌0.2%。

台股方面，台積電（2330）雖出面否認受美方要求停止供貨給華為，然消息面影響未歇，加上外資籌碼昨日出現出脫跡象，今收跌1.6%。

其他權值股中，鴻海漲1.2%；大立光跌1.3%；台塑化漲0.8%；富邦金跌0.2%；而可成、國巨、和碩、中租-KY、研華等股價強勢，為撐盤主要力道。

躍上盤面，漲勢較為整齊的族群包括金融股玉山金、中信金、台中銀、台企銀等；自行車的巨大、美利達；營建股冠德、京城、華固、國建等；PCB的瀚宇博、精成科、柏承等；IC設計的矽創、立積、威盛、聯詠、瑞昱等；光通訊的波若威、光環、華星光、眾達-KY、聯鈞等；另外，百和、智伸科、興能高、中美晶、美時等個股表現也是市場焦點。

法人表示，台股短中期均線相繼翻揚，技術面上有利反彈持續，不過成交量能未見增加，季線攻克難度提高。

展望後市，只要美中貿易戰之間沒有更明確的利多出來，季線之上就不宜太偏多來思考。這波加權指數回測的低檔區10,300~10,400 點附近可視為重要的支撐區，族群部分，因電子產業即將進入第3季旺季，跌深電子股將有表現機會。

操作上，則需留意資金排擠所造成的強弱勢易位。接下來不少個股即將開始除權息，操作上需要特別留意個股的股價位階以及歷年來填權息的狀況，以免賺了股息賠了價差。