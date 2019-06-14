英國國際安全科技專業展 喬鼎推監控產業儲存整合方案

2019-06-14 12:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



看好監控市場成長動能，喬鼎（3057）將於6月18日至20日再度參加安控指標性國際展IFSEC International 2019，除了展出全新的Vess R3000、Vess J3000儲存系列產品，更將配合AI、雲端等趨勢，展現相對應的儲存整合解決方案。

根據BIS 所發表的市場報告，監控產業預計到2023年市場規模將高達770億美元。

IFSEC International 2019每年於英國倫敦ExCel展覽館舉辦，今年預計將吸引來自全球500家監控相關企業以及超過2萬7,000位產業專家與會，喬鼎期待藉由參與此一盛會，展現專為監控產業客戶打造的全方位儲存解決方案，並與業界各領域先進交流合作，達到今年設定的「產品深化」與「合作廣化」的策略目標。

喬鼎業務長張其珍表示，針對不同的垂直產業量身打造符合該產業特性和客戶使用需求的儲存解決方案，是喬鼎多年來堅持的方向，也是我們可以在競爭激烈的業界維持領先優勢的立足點。

十多年前，喬鼎即發現監控產業對於高效穩定儲存平台的需求，積極與我們的客戶及產業相關應用方案夥伴投入開發符合監控產業特性的產品，獲得良好的迴響和肯定。如今配合AI（人工智慧）、Cloud（雲端）、IVA（Intelligent Video Analytics，智慧影像分析）、HA（High Availability，高可用性）的各類趨勢和應用，喬鼎進一步開發可適用於不同專案或規模的整合性儲存解決方案。