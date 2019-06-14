親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

暹羅到泰國：「失土國恥論」煉成的國家神話？

韓國瑜明雲林造勢 神力女超人許淑華壓軸主持

英國國際安全科技專業展 喬鼎推監控產業儲存整合方案

2019-06-14 12:54經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

看好監控市場成長動能，喬鼎（3057）將於6月18日至20日再度參加安控指標性國際展IFSEC International 2019，除了展出全新的Vess R3000、Vess J3000儲存系列產品，更將配合AI、雲端等趨勢，展現相對應的儲存整合解決方案。

根據BIS 所發表的市場報告，監控產業預計到2023年市場規模將高達770億美元。

IFSEC International 2019每年於英國倫敦ExCel展覽館舉辦，今年預計將吸引來自全球500家監控相關企業以及超過2萬7,000位產業專家與會，喬鼎期待藉由參與此一盛會，展現專為監控產業客戶打造的全方位儲存解決方案，並與業界各領域先進交流合作，達到今年設定的「產品深化」與「合作廣化」的策略目標。

喬鼎業務長張其珍表示，針對不同的垂直產業量身打造符合該產業特性和客戶使用需求的儲存解決方案，是喬鼎多年來堅持的方向，也是我們可以在競爭激烈的業界維持領先優勢的立足點。

十多年前，喬鼎即發現監控產業對於高效穩定儲存平台的需求，積極與我們的客戶及產業相關應用方案夥伴投入開發符合監控產業特性的產品，獲得良好的迴響和肯定。如今配合AI（人工智慧）、Cloud（雲端）、IVA（Intelligent Video Analytics，智慧影像分析）、HA（High Availability，高可用性）的各類趨勢和應用，喬鼎進一步開發可適用於不同專案或規模的整合性儲存解決方案。

喬鼎雲端人工智慧

相關新聞

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:33

不確定因素多 法人：台股短期月季線間震盪整理

2019-06-14 09:50

想打造ETF月配息 六張圖「配息頻率」全揭露

2019-06-14 05:38

小英概念股 短多熱點

2019-06-14 01:43

元大期除息 股價走勢穩

2019-06-14 01:12

資訊服務、航運 熱錢卡位

2019-06-14 01:12

櫃買債券ETF 添新兵

2019-06-14 01:12

法人高持股族群 抗震

2019-06-14 01:12

熱門文章

存股族機會來了？銀行股愈跌零股交易愈旺

2019-06-13 19:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top