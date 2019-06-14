中信金吳一揆：注重保險、數位、海外三大發展方向

2019-06-14 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中信金控總經理吳一揆14日在股東常會上表示，中信金控在未來的經營方向上，除了在銀行端會持續秉持穩健的發展方針之外，「我們也將會注重保險、數位、海外等三大發展方向」。

首先在保險方面，吳一揆表示，為了減少外部環境波動對保險盈餘的影響，以及提早因應未來保險會計政策的改變，「我們將注重在打造保險穩固的獲利基礎」，除了提高經常性收益，進行適當的資產負債配置之外，為了提升營運效率，「我們也啟動了新核心的系統計畫」，以讓台壽成為獲利品質與服務品質均優的公司。

另外在數位方面，為了掌握數位金融未來的發展趨勢，「我們在相關業務的推動以及研發上持續投入」，兼顧創新開發以及既有業務的轉型，「我們同時致力於掌握客戶的需求」，提供創新的金融服務，也同時推動內部數位改善的流程，以及精進資訊系統的效能，來支援業務前台的創新發展。

在海外方面，「我們也持續精進海外業務的推展」，聚焦在目標客群，深化與客戶的關係，並持續建設中後台的基礎建設來提升對國際業務的支援，「我們也會關注海外潛在的投資機會」，適時拓展海外的布局。

除了上述三大業務，他也提到，國內外近年來對於金融業的資本要求及公司治理，都有更加嚴謹的趨勢，中信金控將遵循國際趨勢以及主管機關的要求，打造治理最佳以及客戶和股東最值得信賴的金融品牌。

中信金控在專業團隊的經營下，除了在既有業務上穩定發展，也將持續追蹤國際的金融動態，以穩健的步伐在既有的基礎上追求卓越。