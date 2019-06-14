淘帝電商發展有三年成長計畫 實體八代店Q3推出

2019-06-14 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



淘帝-KY（2929）今（14）日股東會，董事長周訓財表示，今年將加大借助技術力量、及線上線下渠道融合，除了第3季推出第八代店，以吸引消費者到店消費；電商發展更有三年成長計畫。以第2季營運來看，法人估，淘帝投放廣告費用有機會減少，每股純益（EPS）可望比去年同期2.59元高。

周訓財說，公司將繼續推動線上渠道發展，聯合線上代理商布局，以細分市場，並以豐富產品線重塑線上渠道，讓線上通路營收能較前年有更大規模成長。

為了因應實體通路向購物中心轉移，淘帝預計在今年第3季推出第八代店，以全面提升品牌在線上線下視覺效果；去年旗下代理商終端數接近1,600間，今年公司擬繼續拓大佔領中國空白市場，預期將新增至少一個省級代理商。

目前淘帝有電商購物App、官網商城以及電商代理商，周訓財表示，線上代理商有25個，出貨量大，效果最好，公司對於電商發展也訂定三年成長計畫，線上今年要占整體營收10%，明年15%，後年則是20%。

對於大陸近年開放二胎，周訓財認為，人們結婚生子需要時間醞釀，對淘帝營運會是正面效益，不過短時間內對營收業績不會有太大影響。至於海外佈局，他說，大陸市場大，就已足夠讓淘帝好好經營，所以會先做好大陸市場，海外市場暫不考慮。