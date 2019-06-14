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華邦：記憶體需求放緩 長期需求仍受新應用帶動成長

2019-06-14 10:50經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照
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記憶體大廠華邦電（2344）今（14）日舉行股東會，董事長焦佑鈞表示，華邦去年多項營運數字創下歷史新高，今年以來市場需求確實因美中貿易等因素放緩，不過，在AI及5G等新技術創造的新的應用需求下，仍對未來市場長期需求看好。

華邦電去年營收511.9億元，年成長8%，全年毛利率37%，年增3個百分點，全年稅後純益為77.3億元，年成長33%，全年每股稅後純益（EPS）為1.87元，股東會中並通過去年獲利每股配發1元現金股利。

華邦董事會焦佑鈞表示，記憶體供不應求的時期已結束，今年是萎縮的一年，去年第4季到今年第1季市況確實很差，所以，下半年應該會比較開心的，會比上半年好，最壞的時間已經過去了，不過，相對旺季表現，今年要有過去二年的旺季水準，目前看來也看不到。

焦佑鈞並表示，外界關注的貿易戰其實不是單純的事，並非僅著眼於貿易競爭，而是全球的領導地位的競爭，所以，不會那麼容易結束，正面思考就是大家都在努力向前。

此競爭讓全球的製造業的轉移，並讓新興市場的發展，也會帶動東南亞國家的經濟成長，消費力增強。

華邦總經理詹東義表示，今年以來美中貿易戰、美國升息及歐元區政經震盪等多項變數引起的經濟不確定性氛圍持續升高，消費者支出趨向保守，智慧型手機、電腦、侗服器、消費性應用產品的需求都有放緩的現象。

不過，詹東義也指出，多元應用造就新一波記憶體需求，包括AI及5G等新興技術的發展也將大幅推升物聯網的應用更上一層樓，邊緣運算在各個終端設備上的搭載也將進而創造產品世代轉換的需求。

此外，車用電子及工業物聯網預期未來將更蓬勃，創造新的成長動能，因此，長期而言，對記憶體長期市場需求仍看好。

記憶體股東會華邦電

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