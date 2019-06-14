想打造ETF月配息 六張圖「配息頻率」全揭露

2019-06-14 05:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



ETF前仆後繼在台灣資本市場掛牌，到今（14）天為止，上市櫃ETF、扣除外幣型，掛牌192檔，其中112檔註明配息，種類涵蓋台股、美債、不動產投資信託（REITs）等，配息頻率有年配息、每年兩次（半年配）或季配息，可組合出多次配息或月配息效果。

為提供投資人建立ETF組合的具體參考，本報特別整理市面上有配息的112檔ETF，以六張表格羅列其連結標的、配息頻率及迄今配息次數，欲打造多次配息的ETF組合，可進一步就有興趣產品了解收益分配原則和配息紀錄。

另外，國內債券ETF雖九成以上有配息，多數投資人也把「債券」配息視為理所當然，但考量收益分配效率，目前也有兩檔收益較低的大陸短債ETF不配息，為國泰RMB短期報酬（00732）及富邦中政債0-1，同時納入本次表格。

針對不同種類的ETF，其配息設計傾向及收益分配概況，本報日前進行報導（參考「如何打造ETF「月配息」組合？二張圖告訴你」），在此不重複贅述，建議可共同搭配以下表格解讀。

其中，各檔ETF編排股號，大致等同該ETF申請掛牌的順序，如台灣第1檔的元大台灣50，代碼為0050，列在首位，通常也是歷史較久而有較多配息紀錄。

但也有部分歷史不短，代碼卻墊後，如凱基證券從境外引進的BP上證50，代號為008201，公開資訊也顯示有配息設計，不過因為陸股殖利率低，該ETF掛牌來鮮少分配收益。投資人若是追求穩健收益，建議優先關注配息次數多而且穩定的產品。

一般台股或高殖利率股票如特別股、不動產相關的REITs等，配息較高、也比較穩定，相對地，陸股、日股、歐股等低殖利率市場，容易因投資標的配發的收益不足，未達配息標準，投信公司循法而不配息，以致有ETF掛牌數年卻只配過一、二次收益，收益表現相對不如預期。