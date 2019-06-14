親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

想打造ETF月配息 六張圖「配息頻率」全揭露

2019-06-14 05:38經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

ETF前仆後繼在台灣資本市場掛牌，到今（14）天為止，上市櫃ETF、扣除外幣型，掛牌192檔，其中112檔註明配息，種類涵蓋台股、美債、不動產投資信託（REITs）等，配息頻率有年配息、每年兩次（半年配）或季配息，可組合出多次配息或月配息效果。

為提供投資人建立ETF組合的具體參考，本報特別整理市面上有配息的112檔ETF，以六張表格羅列其連結標的、配息頻率及迄今配息次數，欲打造多次配息的ETF組合，可進一步就有興趣產品了解收益分配原則和配息紀錄。

另外，國內債券ETF雖九成以上有配息，多數投資人也把「債券」配息視為理所當然，但考量收益分配效率，目前也有兩檔收益較低的大陸短債ETF不配息，為國泰RMB短期報酬（00732）及富邦中政債0-1，同時納入本次表格。

針對不同種類的ETF，其配息設計傾向及收益分配概況，本報日前進行報導（參考「如何打造ETF「月配息」組合？二張圖告訴你」），在此不重複贅述，建議可共同搭配以下表格解讀。

其中，各檔ETF編排股號，大致等同該ETF申請掛牌的順序，如台灣第1檔的元大台灣50，代碼為0050，列在首位，通常也是歷史較久而有較多配息紀錄。

但也有部分歷史不短，代碼卻墊後，如凱基證券從境外引進的BP上證50，代號為008201，公開資訊也顯示有配息設計，不過因為陸股殖利率低，該ETF掛牌來鮮少分配收益。投資人若是追求穩健收益，建議優先關注配息次數多而且穩定的產品。

一般台股或高殖利率股票如特別股、不動產相關的REITs等，配息較高、也比較穩定，相對地，陸股、日股、歐股等低殖利率市場，容易因投資標的配發的收益不足，未達配息標準，投信公司循法而不配息，以致有ETF掛牌數年卻只配過一、二次收益，收益表現相對不如預期。

不過，台灣首檔債券ETF因2017年才問市，且多數債券ETF規範為成立後半年分配收益，因此愈晚掛牌（代碼愈後面）的債券ETF，往往沒配息紀錄可參考，但若因此捨棄也可能錯過收益更好的產品，在此部分，業者建議可酌以廣宣資料或洽發行投信，了解ETF連結指數在近年的殖利率、平均票息及違約率表現，判斷未來潛在的收益情形。

資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
分享
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
分享
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
分享
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
分享
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
分享
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
資料來源：證交所、櫃買中心、各基金公開說明書、CMoney。配息統計至6/9。
分享

配息ETF債券

相關新聞

小英概念股 短多熱點

2019-06-14 01:43

資訊服務、航運 熱錢卡位

2019-06-14 01:12

法人高持股族群 抗震

2019-06-14 01:12

股東會行情概念 短多搶進

2019-06-14 01:12

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:33

元大期除息 股價走勢穩

2019-06-14 01:12

櫃買債券ETF 添新兵

2019-06-14 01:12

就市論勢／台灣50ETF 可布局

2019-06-13 23:45

美中貿易戰找買點 基金業：多觀察不同市場

2019-06-13 21:53

存股族機會來了？銀行股愈跌零股交易愈旺

2019-06-13 19:40

市場聚焦個股營收表現

2019-06-13 15:44

男人幫要停刊？龍亨概念股上市路難行

2019-06-13 15:33

台積電領跌台股收跌54.65點 三大法人賣超72.2億

2019-06-13 15:10

台股指數盤下游走 資金轉往食品紡織

2019-06-13 14:45

柏文創高 挑戰觀光股王瓦城

2019-06-13 14:45

反送中／港股連2跌 法人：台觀光業有望受惠

2019-06-13 14:45

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 13:52

台積電走弱、電子股熄火 台股跌54點收10,561

2019-06-13 13:48

台積電走弱 可成、大立光領軍撐盤

2019-06-13 13:05

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:28

台積電走跌 台股盤中失守10600點

2019-06-13 11:05

大立光釋H2旺季佳音 領軍光學股強攻

2019-06-13 10:16

電子權值股熄火 台股開盤下跌33.47點

2019-06-13 09:31

就市論勢／傳產內需股 聚焦

2019-06-07 23:59

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

存股族機會來了？銀行股愈跌零股交易愈旺

2019-06-13 19:40

台積電走跌 台股盤中失守10600點

2019-06-13 11:05

台積電領跌台股收跌54.65點 三大法人賣超72.2億

2019-06-13 15:10

台積電走弱、電子股熄火 台股跌54點收10,561

2019-06-13 13:48

外資撤出 股匯雙殺

2019-06-14 01:12

聯電力拚維持市佔 股價逆勢漲至近八個月新高

2019-06-13 12:55

三洋電股東會登場 聚焦泰山廠2.3萬坪土地出售案

2019-06-13 09:21

宏達電帶量走升 早盤股價漲3％

2019-06-13 10:28

IC設計祥碩、矽力股東會通過 配發12元、6.5元現金股利

2019-06-13 11:35

6月投資氣象觀點／國泰證：黃金正向看待

2019-06-13 14:45

聯電逆勢彈 創近8月新高

2019-06-13 14:45

小英概念股 短多熱點

2019-06-14 01:43

矽創高階感測元件出貨旺 早盤股價反彈上漲3.8％

2019-06-13 09:38

台股指數盤下游走 資金轉往食品紡織

2019-06-13 14:45

三大法人齊力作多 元太收復年線

2019-06-13 09:55

三洋電2.3萬坪泰山廠土地出售案 股東會未通過

2019-06-13 11:17

達方電子股東會通過 將配發3.5元現金股利

2019-06-13 16:21

亞光逆勢上揚 盤中股價漲逾6％

2019-06-13 11:26

台積電走弱 可成、大立光領軍撐盤

2019-06-13 13:05

反送中／港股連2跌 法人：台觀光業有望受惠

2019-06-13 14:45

大立光釋H2旺季佳音 領軍光學股強攻

2019-06-13 10:16

法人高持股族群 抗震

2019-06-14 01:12

原相本季營益率 有望回雙位數百分比

2019-06-13 18:51

股東會／智邦衝擴產 今年拚雙位數成長

2019-06-13 14:45

山林水配息2.5元 大型標案吃補

2019-06-13 14:45

華通董座吳健：今年營運仍力拚優於去年

2019-06-13 14:03

國賓小股東質疑配息0.4元偏低 公司派提三點回應

2019-06-13 13:57

股東會行情概念 短多搶進

2019-06-14 01:12

企業AI應用爆發 精誠成長看俏

2019-06-13 14:45

美中貿易戰找買點 基金業：多觀察不同市場

2019-06-13 21:53

電子權值股熄火 台股開盤下跌33.47點

2019-06-13 09:31

股東會／徐旭東：裕民下半年比上半年好

2019-06-13 14:45

柏文創高 挑戰觀光股王瓦城

2019-06-13 14:45

技嘉伺服器續熱 孵新事業小金雞

2019-06-13 14:45

智邦今年資本支出8億元 拚雙位數成長

2019-06-13 12:45

百和 前五月獲利創高

2019-06-13 23:35

亞光極限小鏡頭 供貨陸手機品牌

2019-06-13 23:35

智擎經營權決戰 股東會出席率逾8成5

2019-06-13 11:03

想打造ETF月配息 六張圖「配息頻率」全揭露

2019-06-14 05:38

精誠促成「大合競」 擴大產業生態圈

2019-06-13 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top