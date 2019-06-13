存股族機會來了？銀行股愈跌零股交易愈旺

2019-06-13 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

外資提款金融股，今（13）日台股走弱，金融股持續受外資賣盤壓抑，不過不少投資人借道零股接籌碼，回檔愈大的漲多銀行股，買氣愈旺，以周二（11日）金融指數走弱來觀察，跌最深的玉山金（2884），已連三天高居金融股零股交易量第一。

今年壽險股是首波走弱的金融股，集保結算所統計顯示，國泰金、富邦金、中信金等壽險金控大股東在前五月均減少，但小股民積極承接，反出現股價愈跌、股民愈多，尤其國泰金和富邦金股民雙暴增一成；現在輪轉到銀行股也走弱，買盤又前仆後繼卡位。

據統計，金融指數自11日走弱來，當天爆量大跌的玉山金，便躍居金融股零股交易量第一，總額也是第一，近三天分別成交5.9萬股、8.9萬股及3.8萬股，金額最高在12日一度達231萬元，11、13日也有157萬和97萬元，都是44檔金融保險股第一。

累計玉山金近三日成交18.6萬股，也是唯一累積跌幅達6%的金融股，進一步觀察累計成交股數，短線零股熱門的金融股，還有台企銀、彰銀、華南金、第一金均逾11萬股，合庫金、中壽9萬多股，兆豐金、永豐金、台新金等超過8萬股。

累計金額上，玉山金達486萬元，次為兆豐金276萬元，第一金246萬元，國泰金238萬元，彰銀231萬元，華南金230萬元，及中壽有220萬元等，可發現多是短線跌深的銀行股，在玉山金外，兆豐金、華南金、彰銀、日盛金等，近三天跌幅也超過4%。

法人分析，短線金融指數已跌破關鍵支撐，領先大盤走弱，回穩必須至少三個交易日不破底，否則還會再跌，不過對長線存股來說，壓低成本是提高資產報酬關鍵，因此這波急跌也吸引不少買盤進場。

從更長期角度分析，市場普遍判斷銀行獲利將較壽險穩定，是銀行股受到關注的另一大因素，特別是今年走勢突出個股，更被視為指標。