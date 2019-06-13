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華泰銀股東會 通過配發盈餘每股0.12元

2019-06-13 17:20經濟日報 記者林子桓╱即時報導

華泰銀行今（13）日召開股東常會，通過2018年盈餘及資本公積合計發放每股股票股利0.12元。

據華泰銀2018年營業報告書，該行全年淨收益19.32億元，稅前盈餘0.63億元，每股稅後純益（EPS)0.07元。

華泰銀表示，該行董事長賴昭銑自2017年3月上任以來，積極推動都市更新與危老重建計畫，提供完善金融服務，除興建所需資金以外，更結合信託機制讓參與地主財產得以保障，所以特別成立「快速通關小組」，解決協助民眾問題，期望能以一次購足的方式，降低疑慮。

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