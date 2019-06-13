親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

不具文資價值？教授發文 揭審議會的黑暗面

林濁水：蔡英文勝出預料中 民進黨未來勁敵是郭台銘

台積電走弱 可成、大立光領軍撐盤

2019-06-13 13:05經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

股王大立光（3008）、金屬機殼廠可成雙雙釋出下半年正面訊息，成為今（13）日盤面焦點，帶領光學股等其他紅蘋果成為指標股，不過，台積電則是走弱，拖累台股大盤走弱。

大立光執行長林恩平看旺下半年，目前產能滿載，預估7月營收將比6月好，下半年多鏡頭、7P（七片塑膠鏡片）拉貨較多，正面訊息激勵今日股價開高上漲，同步帶動光學股勁揚，亞光漲勢強勁、揚明光、先進光也是上揚攻勢。

可成迎來轉機，第3季營運可望大幅躍進，董事長洪水樹表示，受美中貿易戰及客戶新舊機交換的影響，造成產能利用率偏低，但第3季營運將明顯增溫，預估第4季將可達到今年的高峰，下半年營運較上半年優。

可成累計前五個月合併營收255.92億元，年減24.6%；前五個月毛利率24%，較首季25.35%低；可成先前公告5月自結稅前盈餘30.24億元，累計前五個月稅前盈餘67.92億元；預估第2季營收將先低後高。

洪水樹針對智慧手機發展表示，全球手機市場需求可能較去年下滑，但是不同品牌有不同差異，可成鎖定的客戶具有很好的市場競爭力，不擔心手機需求下滑影響；另外，對今年筆電機殼業務抱持樂觀態度；基本面題材激勵可成今日以215.5元開高，一度衝達219元，盤中漲幅1.66%。

相較於可成、大立光等紅蘋果的強勢，台積電則是面臨上檔季線反壓，且受ADR在12日收跌1.25%的影響， 終止連續三日的漲勢，早盤以242.5元開低，一度下滑至240.5元，盤中跌幅2.03%，拖累台股大盤表現。

台積電終止連續三日的漲勢，早盤以242.5元開低，一度下滑至240.5元，盤中跌...
台積電終止連續三日的漲勢，早盤以242.5元開低，一度下滑至240.5元，盤中跌幅2.03%，拖累台股大盤表現。 本報系資料庫
分享

可成台積電
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

台積電走弱、電子股熄火 台股跌54點收10,561

2019-06-13 13:48

除息行情 哪些族群最具漲相？

2019-06-13 12:33

美中貿易戰效應 謝金河：台灣價值股正逐漸突圍

2019-06-13 12:28

風力發電股受惠選舉行情

2019-06-13 13:52

台積電走跌 台股盤中失守10600點

2019-06-13 11:05

大立光釋H2旺季佳音 領軍光學股強攻

2019-06-13 10:16

電子權值股熄火 台股開盤下跌33.47點

2019-06-13 09:31

大立光產能滿載 林恩平看旺下半年

2019-06-13 00:53

分析師：蘋概後市 審慎看待

2019-06-13 00:52

外資大買 台灣50市值衝破千億

2019-06-13 00:12

可成迎轉機 Q3營運將躍進

2019-06-12 23:34

國泰費半ETF 爆天量

2019-06-12 23:30

車電概念股 吹反攻號

2019-06-12 23:30

土洋法人加碼族群 聚光

2019-06-12 23:30

資訊服務股 營收勁揚

2019-06-12 23:30

新光申請ETF指數資格

2019-06-12 23:29

鴻海走向共治 外資按讚

2019-06-12 23:29

就市論勢／食品、營建、紡織 避震

2019-06-12 23:27

元健將登創櫃 17日辦理籌資

2019-06-12 23:27

資金簇擁 櫃買連三紅

2019-06-12 23:26

二外資示警華為衝擊增 估14台廠EPS減少11%

2019-06-12 15:56

台積電、鴻海撐盤台股收漲7.9點 三大法人賣超2.97億

2019-06-12 15:15

外資首批報告出爐 兩家挺鴻海上百元

2019-06-12 14:44

離岸風電股有題材 逆風揚

2019-06-12 14:29

12檔內外資挺 領軍反攻季線

2019-06-12 14:29

台積電、鴻海撐盤 台股小漲7點收10,615

2019-06-12 13:40

外資搶進 元大台灣50衝破千億元

2019-06-12 13:30

阿文師：大盤指數進入密集套牢區

2019-06-12 13:29

鴻海對股東開出3支票 股價反應平淡

2019-06-12 11:53

三理由激勵 台積電股價逐步往季線挑戰

2019-06-12 11:16

技術面轉為波段反彈 台股五大電子族群率先轉強

2019-06-12 08:59

12檔內外資攜手加碼 反攻季線焦點

2019-06-12 08:56

貿易戰近尾聲、資金回流 陸股基金逢低布局

2019-06-12 08:50

就市論勢／傳產內需股 聚焦

2019-06-07 23:59

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 13:41

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 13:26

元大期台股牛熊權 小資參與大盤首選

2019-05-21 14:32

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37
看更多

熱門文章

外資首批報告出爐 兩家挺鴻海上百元

2019-06-12 14:44

二外資示警華為衝擊增 估14台廠EPS減少11%

2019-06-12 15:56

外資大買 台灣50市值衝破千億

2019-06-13 00:12

影／南亞股東會 配發5元現金股利

2019-06-12 16:49

12檔內外資挺 領軍反攻季線

2019-06-12 14:29

配息68元稱霸上市櫃公司！大立光股東會五大亮點一次看

2019-06-12 15:28

大立光產能滿載 林恩平看旺下半年

2019-06-13 00:53

鴻海走向共治 外資按讚

2019-06-12 23:29

震旦行股東會 通過配發現金股利6元

2019-06-12 15:16

車電概念股 吹反攻號

2019-06-12 23:30

中鋼、中鴻 認購帶勁

2019-06-12 23:33

台積電、鴻海撐盤台股收漲7.9點 三大法人賣超2.97億

2019-06-12 15:15

鴻海首辦法說會 郭台銘：我離開以後他們會更得心應手

2019-06-12 18:29

土洋法人加碼族群 聚光

2019-06-12 23:30

4月加碼千張持股 瀚宇博董座焦佑衡：對長期營運有信心

2019-06-12 14:54

全民權證／新光金俏 二檔放閃

2019-06-12 23:33

證交所：鴻海違反重訊規定 處3萬元違約金

2019-06-12 17:31

緯創高層換血 為接班作準備

2019-06-12 14:31

離岸風電股有題材 逆風揚

2019-06-12 14:29

分析師：蘋概後市 審慎看待

2019-06-13 00:52

國泰費半ETF 爆天量

2019-06-12 23:30

瑞昱藍牙晶片 出貨強勁

2019-06-12 23:23

元太結盟新夥伴 進軍穿戴裝置軟性電子紙市場

2019-06-12 14:27

瀚宇博董座買自家股

2019-06-12 23:23

台積電走跌 台股盤中失守10600點

2019-06-13 11:05

飛捷轉型 毛利率衝高

2019-06-12 23:24

焦佑衡：因應貿易戰 瀚宇博早準備好了

2019-06-12 23:23

兩大新產品推升 正崴今年獲利優於去年

2019-06-12 21:38

三洋電股東會登場 聚焦泰山廠2.3萬坪土地出售案

2019-06-13 09:21

正崴新產品加持 獲利可望明顯優於去年

2019-06-12 15:15

宏達電帶量走升 早盤股價漲3％

2019-06-13 10:28

正崴今明年獲利 看升

2019-06-12 23:22

經濟解析／大立光、可成報佳音 蘋概股下半年好兆頭？

2019-06-12 19:22

台塑、台肥 四檔活力旺

2019-06-12 23:33

國泰費城半導體 量能大增

2019-06-12 17:53

台泥和平廠推「生態工廠」計畫 協助當地發展觀光

2019-06-12 14:31

台泥：貿易戰不影響需求

2019-06-12 23:25

乙烯價跌 台聚利差擴大

2019-06-12 23:25

IC設計祥碩、矽力股東會通過 配發12元、6.5元現金股利

2019-06-13 11:35

元太揪新夥伴 攻電子紙

2019-06-12 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top