台積電走弱 可成、大立光領軍撐盤

2019-06-13 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



股王大立光（3008）、金屬機殼廠可成雙雙釋出下半年正面訊息，成為今（13）日盤面焦點，帶領光學股等其他紅蘋果成為指標股，不過，台積電則是走弱，拖累台股大盤走弱。

大立光執行長林恩平看旺下半年，目前產能滿載，預估7月營收將比6月好，下半年多鏡頭、7P（七片塑膠鏡片）拉貨較多，正面訊息激勵今日股價開高上漲，同步帶動光學股勁揚，亞光漲勢強勁、揚明光、先進光也是上揚攻勢。

可成迎來轉機，第3季營運可望大幅躍進，董事長洪水樹表示，受美中貿易戰及客戶新舊機交換的影響，造成產能利用率偏低，但第3季營運將明顯增溫，預估第4季將可達到今年的高峰，下半年營運較上半年優。

可成累計前五個月合併營收255.92億元，年減24.6%；前五個月毛利率24%，較首季25.35%低；可成先前公告5月自結稅前盈餘30.24億元，累計前五個月稅前盈餘67.92億元；預估第2季營收將先低後高。

洪水樹針對智慧手機發展表示，全球手機市場需求可能較去年下滑，但是不同品牌有不同差異，可成鎖定的客戶具有很好的市場競爭力，不擔心手機需求下滑影響；另外，對今年筆電機殼業務抱持樂觀態度；基本面題材激勵可成今日以215.5元開高，一度衝達219元，盤中漲幅1.66%。

相較於可成、大立光等紅蘋果的強勢，台積電則是面臨上檔季線反壓，且受ADR在12日收跌1.25%的影響， 終止連續三日的漲勢，早盤以242.5元開低，一度下滑至240.5元，盤中跌幅2.03%，拖累台股大盤表現。