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伊波拉疫情越境！剛果1,396死 病毒傳入烏干達

指考衝刺／別怕題目落落長 英文掌握基本功和兩大密技

電子權值股熄火 台股開盤下跌33.47點

2019-06-13 09:31經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美國聯準會（Fed）降息預期升溫，未來景氣衰退及銀行股領跌，造成美股三大指數收黑，台股今（13）日以10,582.19點開出，下跌33.47點，成交量17.11億元

台股三王表現漲跌互見，昨日股東會釋出正面訊息的大立光（3008）逆勢走揚，早盤上漲2.3%，台積電受到費城半導體指數拖累，下跌約1.4%，鴻海則小跌後翻紅上漲約0.8%。

盤面上食品、紡織、航運、觀光、資訊服務等類股站在多方，半導體、通訊、電腦等類股則站在空方，主要是資金出脫短線漲多的電子股，再度躲進具防禦能力的傳產族群避險，

法人機構表示，美股短線漲多後進入整理格局，台股進入震盪走勢，指數短線修正，但是個股表現仍有空間。

盤面上類股走勢差異化大，近期創波段新高的金融指數明顯拉回修正，非金電指數則是整理格局，而此波修正較大的電子指數及OTC則是相對穩健，顯示盤面上依然是輪動格局。

目前市場依然聚焦熱門題材及基本面選股，5G概念股中的散熱族群仍是重心所在，其次為TWS概念股、成長性可期，另外蘋果新機重要關鍵PCB零組件也有增溫現象，至於風力發電、生技相關為政策面偏多的族群，也是可以留意的方向。

台股三王表現漲跌互見，台積電受到費城半導體指數拖累，下跌約1.4%。 記者杜建重...
台股三王表現漲跌互見，台積電受到費城半導體指數拖累，下跌約1.4%。 記者杜建重／攝影
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