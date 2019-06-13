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伊波拉疫情越境！剛果1,396死 病毒傳入烏干達

指考衝刺／別怕題目落落長 英文掌握基本功和兩大密技

股市震盪壓力仍大 靜待優質成長股低接機會

2019-06-13 08:49經濟日報 記者王皓正╱即時報導

富蘭克林證券投顧表示，美中貿易衝突尚無和緩跡象，根據摩根大通預估，目前已實施的關稅措施預估將讓史坦普500企業未來12個月預估每股盈餘下滑5美元，若美國進一步對剩餘約3,000億美元中國進口商品加徵關稅，則對每股盈餘的衝擊將擴大至9美元。

所幸，預期美國總統川普基於明年總統大選考量，應不樂見美國經濟陷入衰退或美股大跌的情境，若美股出現較大修正可能促使川普態度軟化，若美中能重回談判桌、避免關稅戰進一步升級，輔以聯準會對利率決策保持耐心，將有助收斂美股下檔風險。

聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示正密切關注貿易局勢、將採取適當措施來維持經濟成長，助長降息預期，根據聯邦基金利率期貨顯示，市場預期7月利率會議聯準會降息機率近七成，今年底前聯準會可能降息2至3碼。

然而，除了聖路易斯聯邦準備銀行總裁Bullard表示可能很快會有降息必要之外，聯準會主席鮑爾及副主席Clarida的言論強調將關注貿易情勢並採取適當政策，並未表示很快將採取降息行動，預期聯準會後續政策將視經濟狀況來調整，聯準會下一次利率會議將於6月18、19日舉行，預估聯準會將保持耐心、按兵不動，留意利率點陣圖、經濟及通膨預測所釋出的政策線索。

富蘭克林證券投顧表示，考量短線政治盤主導的市場波動環境，股市震盪壓力仍大，現階段建議以債券型及平衡型基金為核心，美股方面建議納入內需導向及景氣防禦的公用事業類股作為防禦配置，並靜待優質成長股分批低接的機會。

聯準會降息美股
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