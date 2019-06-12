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興櫃四悍將 逆勢衝高

2019-06-12 17:20經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股窄幅震盪，上周興櫃收漲家數有62家，較前周的80家減少，漲幅達到10%個股也略降至四家，不過表現第一的物聯（6565），漲幅超過四成，為盤面一大焦點。

上周興櫃漲幅達到一成的四檔個股，依序有物聯、旭暉應材、三竹及兔將，緊接著聯享、暐世、帝圖、公信、精拓科和心悅，上漲4%-10%不等，也入列漲幅十強；分布在資訊、文創、生技、半導體及電腦周邊等族群。

物聯從6月起漲，3日先放量挑戰季線，4、5日再連續以大量突破半年線，一周內由8元漲到12元，均價漲幅達40%。

物聯全名為物聯智慧，是領導性物聯網解決方案廠。

旭暉今年初一度從55元飆漲到103元，5月隨大盤走弱，測試60元有守後又彈回半年線76元附近。旭暉營運面最大題材是搭上中國OLED廠設立所帶來的量產及精密金屬遮罩需求，前五月除了2月營收，其餘四個月都繳出三成以上年增率。

三竹2到4月也有一波從30元飆上53元的大行情，5月底短線跌破季線，隨即在上周站回並突破所有均線。

三竹資訊是許多台股投資人熟悉的股市軟體品牌，公司有九成收入來自資訊費用。三竹每月的營收穩定，大致落在1億元至1.5億元，累計今年前四月為4.8億元。

兔將5月逆勢上漲，由14元近倍增到25元，上周五收21元。兔將從事特效及動畫製作，今年營收連月增，3月繳出85%的年增率後，4月增幅達1.5倍。

營收兔將
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