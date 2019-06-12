配息68元稱霸上市櫃公司！大立光股東會五大亮點一次看

2019-06-12 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大立光召開股東常會，左起為大立光執行長林恩平、大立光董事長林恩舟。 記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

股王大立光（3008）股東會今（12）日登場，法人高度關注公司所釋出的訊息，將牽動台股未來多空風向，整理股東會的五大亮點包括下半年旺季仍然存在、配息68元居上市之冠、員工調薪、貿易戰因應與擴廠未受短期現象影響等。

美中貿易戰延燒下對相關供應鏈都造成衝擊，尤其是華為風暴下，對身兼蘋果、華為等供應鏈的大立光來說，將是牽一髮動全身，對下半年的營運可能有相當程度的影響，因此，法人高度關注大立光對相關問題的應對策略，從外資近期陸續調降大立光目標價及投資評等，可以看出法人圈仍持保守觀望的態度。

大立光今日股東會歷時約30分就結束，針對市場關注的貿易戰、訂單等問題，執行長林恩平會後仍是維持低調的態度，但釋出產能滿載，下半年旺季仍在及擴廠持續等正面訊息。

一、看景氣：下半年傳統旺季還是在，包括新機、新規格及設計等都依進度進行，目前產能滿載，第3季傳統旺季拉貨較好，預期7月營收將比6月好；不過，下半年實際的拉貨還要看客戶客戶銷售狀況來決定。

二、股利：大立光去年稅後純益243.71億元，每股純益181.68元，股東會通過配息68元，較前年72.5元低，創歷史次高，也是台股上市櫃公司配息冠軍，配發率37.4%。

三、貿易戰：受美中貿易戰影響，市場不確定性高，客戶訂單變化較大，尢其是華為遭到美國封殺，恐將衝擊大機供應鏈，大立光表示，將動態調整，降低單一客戶訂單波動的風險，在客戶布局更廣、機型更多下，將更可以降低經營風險。

四、調薪：鴻海宣布將調薪，調幅平均約7%，針對調薪議題，大立光表示，每年都在1月固定調薪，今年平均調薪幅度約 3%，今年1月已調高7,000名員工薪資。

五、擴廠進度：台中總部旁二廠按照原進度進行設備安裝及擴產，大立光表示，擴廠不受短期市場衝擊影響，主要是根據長期規畫進行，去年及今年1月買進的建廠土地，已進入建築審查，最快可在明年動工。