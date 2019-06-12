親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

撤換中天轉播政見會？ 郭台銘建議改換這3家電視台

毀壞一國兩制的巧門？「反送中」只是抗爭的開始

配息68元稱霸上市櫃公司！大立光股東會五大亮點一次看

2019-06-12 15:28經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

大立光召開股東常會，左起為大立光執行長林恩平、大立光董事長林恩舟。 記者黃仲裕...
大立光召開股東常會，左起為大立光執行長林恩平、大立光董事長林恩舟。 記者黃仲裕／攝影
分享

股王大立光（3008）股東會今（12）日登場，法人高度關注公司所釋出的訊息，將牽動台股未來多空風向，整理股東會的五大亮點包括下半年旺季仍然存在、配息68元居上市之冠、員工調薪、貿易戰因應與擴廠未受短期現象影響等。

美中貿易戰延燒下對相關供應鏈都造成衝擊，尤其是華為風暴下，對身兼蘋果、華為等供應鏈的大立光來說，將是牽一髮動全身，對下半年的營運可能有相當程度的影響，因此，法人高度關注大立光對相關問題的應對策略，從外資近期陸續調降大立光目標價及投資評等，可以看出法人圈仍持保守觀望的態度。

大立光今日股東會歷時約30分就結束，針對市場關注的貿易戰、訂單等問題，執行長林恩平會後仍是維持低調的態度，但釋出產能滿載，下半年旺季仍在及擴廠持續等正面訊息。

一、看景氣：下半年傳統旺季還是在，包括新機、新規格及設計等都依進度進行，目前產能滿載，第3季傳統旺季拉貨較好，預期7月營收將比6月好；不過，下半年實際的拉貨還要看客戶客戶銷售狀況來決定。

二、股利：大立光去年稅後純益243.71億元，每股純益181.68元，股東會通過配息68元，較前年72.5元低，創歷史次高，也是台股上市櫃公司配息冠軍，配發率37.4%。

三、貿易戰：受美中貿易戰影響，市場不確定性高，客戶訂單變化較大，尢其是華為遭到美國封殺，恐將衝擊大機供應鏈，大立光表示，將動態調整，降低單一客戶訂單波動的風險，在客戶布局更廣、機型更多下，將更可以降低經營風險。

四、調薪：鴻海宣布將調薪，調幅平均約7%，針對調薪議題，大立光表示，每年都在1月固定調薪，今年平均調薪幅度約 3%，今年1月已調高7,000名員工薪資。

五、擴廠進度：台中總部旁二廠按照原進度進行設備安裝及擴產，大立光表示，擴廠不受短期市場衝擊影響，主要是根據長期規畫進行，去年及今年1月買進的建廠土地，已進入建築審查，最快可在明年動工。

大立光股東會貿易戰
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

正崴新產品加持 獲利可望明顯優於去年

2019-06-12 15:15

震旦行股東會 通過配發現金股利6元

2019-06-12 15:16

4月加碼千張持股 瀚宇博董座焦佑衡：對長期營運有信心

2019-06-12 14:54

震旦行聚焦3大目標 OA、辦公家具、3D列印

2019-06-12 14:31

台灣大股東會 提倡5G共和國願景

2019-06-12 14:31

可成股東會 洪水樹：下半年逐季拚高

2019-06-12 14:31

緯創高層換血 為接班作準備

2019-06-12 14:31

股東會／林憲銘：緯創考慮赴美設廠

2019-06-12 14:31

AI告捷 威盛漲逾7%

2019-06-12 14:29

玉晶光前4月純益 年減85%

2019-06-12 14:29

股東會／貿聯 ：貿易戰挑戰 審慎樂觀

2019-06-12 14:29

股東會／大立光林恩平：下半年不明朗

2019-06-12 14:29

瑞軒上半季表現合預期 保守看下半年

2019-06-12 13:05

矽創轉投資開花結果 昇佳18日登興櫃

2019-06-12 09:39

奇力新 Q2估微幅成長

2019-06-11 23:26

虹揚 進軍車用、物聯網

2019-06-11 23:26

遠傳 智慧音箱熱銷

2019-06-11 23:26

凌陽 可望連賺二季

2019-06-11 23:25

揚智 梁厚誼升任董座

2019-06-11 23:25

致新 今年EPS挑戰8元

2019-06-11 23:25

揚明光 無屏TV出貨降溫

2019-06-11 23:25

玉晶光 4月賺贏首季

2019-06-11 23:25

鎧勝苦撐 拚下半年逆轉勝

2019-06-11 23:25

鴻海法說 公布九人決策小組

2019-06-11 17:01

鴻海：因應人才爭奪戰平均加薪7% 不是郭董下令

2019-06-11 16:43

郭台銘未來不再介入鴻海？ 公司：會是新的董事會成員

2019-06-11 16:28

鴻海新經營模式出爐 經營委員會9人領導集團

2019-06-11 16:14

鴻海財務長：股價異常下跌時 擬買庫藏股並激勵員工

2019-06-11 15:00

鴻海未來每半年辦一次法說 未來董事長直接對外報告

2019-06-11 14:58

5月營收超預期 玉晶光激昂

2019-06-11 14:43

可成董座洪水樹：今年智慧機不樂觀

2019-06-11 14:43

鴻海看美中貿易戰 ：2個想法、3個能力應變

2019-06-11 14:43

十銓雙引擎 帶動今年營運

2019-06-11 14:42

鎧勝 下半年單季挑戰轉盈

2019-06-11 14:42

鴻海法說會劉揚偉開場：三對策應對美中貿易衝突

2019-06-11 14:25

群創秀AI智能智造互聯 共贏下個千億美元產業

2019-06-11 12:38

5G利多噴發PCB上下游受惠 南電、欣興、聯茂等交投重心

2019-06-11 11:35

群創爆超過14萬張大量 盤中股價漲逾5%

2019-06-11 10:20

影／鎧勝損17.02億 董事長：現在是最艱困的時期

2019-06-11 10:06
看更多

熱門文章

鴻海新經營模式出爐 經營委員會9人領導集團

2019-06-11 16:14

台股新盤勢 買電子棄金融

2019-06-12 00:36

外資拉電子、出金融 六檔熱門股爆大量

2019-06-11 19:30

群創爆量漲是這個原因？ 外資評等調升

2019-06-11 23:59

5G多頭熱點 買盤搶

2019-06-11 23:32

大摩揮刀砍聯詠、頎邦、世界目標價

2019-06-11 23:38

鴻海護盤 考慮實施庫藏股

2019-06-12 00:59

績優PCB股 法人抬轎

2019-06-11 23:32

穩懋迎大單 業績點火

2019-06-11 23:24

鴻海法說 公布九人決策小組

2019-06-11 17:01

大摩評等調升 群創爆量大漲

2019-06-12 00:54

大立光股東會 通過配發68元現金股利

2019-06-12 09:34

郭台銘未來不再介入鴻海？ 公司：會是新的董事會成員

2019-06-11 16:28

暑假概念族群 題材燒

2019-06-11 23:32

12檔內外資攜手加碼 反攻季線焦點

2019-06-12 08:56

鴻海：因應人才爭奪戰平均加薪7% 不是郭董下令

2019-06-11 16:43

鴻海對股東開出3支票 股價反應平淡

2019-06-12 11:53

羅智先：現處於前所未有的動盪 超商辛苦程度愈來愈高

2019-06-12 10:21

三理由激勵 台積電股價逐步往季線挑戰

2019-06-12 11:16

外資搶進 元大台灣50衝破千億元

2019-06-12 13:30

鴻家軍氣勢旺 群創領軍GIS、廣宇、臻鼎爆量大漲

2019-06-11 16:10

晟德小金雞 18日登興櫃

2019-06-11 23:29

台泥通過配4元高股利 張安平談花蓮案：別把工廠當惡魔

2019-06-12 12:42

凌陽 可望連賺二季

2019-06-11 23:25

「乾杯」財報開紅盤！5月營收2.65億元成績亮眼

2019-06-11 16:42

玉晶光 4月賺贏首季

2019-06-11 23:25

台積電、鴻海 四檔搶鏡

2019-06-11 23:35

和大董座沈國榮：逢九就有疑慮 明後年成績將更亮眼

2019-06-12 10:24

台積電、鴻海撐盤 台股小漲7點收10,615

2019-06-12 13:40

緯創股東會12日登場 印度廠為蘋果代工或成焦點

2019-06-11 21:49

晟德小金雞 博晟18日登興櫃

2019-06-11 16:40

致新 今年EPS挑戰8元

2019-06-11 23:25

外資首批報告出爐 兩家挺鴻海上百元

2019-06-12 14:44

矽創轉投資開花結果 昇佳18日登興櫃

2019-06-12 09:39

貿易戰近尾聲、資金回流 陸股基金逢低布局

2019-06-12 08:50

揚明光 無屏TV出貨降溫

2019-06-11 23:25

大統益控管庫存 衝獲利

2019-06-11 23:28

北極星癌藥 拚申請藥證

2019-06-11 23:29

劉揚偉：郭董投入選舉做了很大犧牲

2019-06-11 17:00

奇力新 Q2估微幅成長

2019-06-11 23:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top