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毀壞一國兩制的巧門？「反送中」只是抗爭的開始

外資首批報告出爐 兩家挺鴻海上百元

2019-06-12 14:44經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

資料來源：各外資券商
資料來源：各外資券商
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鴻海11日開法說會，今年翻多力挺的滙豐證券出具最新報告，按讚新成立的9人小組，由鴻海資深大將組成，足以因應郭台銘參選所造成的決策空窗，此外，滙豐也肯定鴻海將強化公司治理，營收穩定增長，重申「買進」評等和110元目標價。

原本目標價和滙豐相近的摩根大通，最新報告也維持鴻海「加碼」，不過目標價從105元，略降至100元，另一家野村證券則維持「中立」，目標價82元。

鴻海今（12）日早盤震盪，尾盤神祕買盤進駐，拉升漲幅擴大到1.8%，收73.7元，來到6月來高點。

滙豐表示，鴻海新成立的9人小組，由4位董事候選人及5位資深管理層共同組成，其中多數成員都在鴻海任職超過20年，專注事業涵蓋5G、電動車、半導體及工業人工智慧，超資深的背景，也「夠格」（more than qualified）因應郭董參選造成的決策空窗，更不用提未來郭台銘還是董事。

滙豐同步肯定鴻海強化公司治理，包括未來股息派發40%以上，仍保留一定現金在手，投入科技研發，其次股價若低於公司合理價值，將實施庫藏股，並透過例行舉辦法說會，加強市場溝通。

就基本面看，滙豐認為，鴻海雖受貿易戰影響，5月營收年增率仍達10%，累計4、5月營收已達到市場預測第2季營收的七成，代表鴻海積極分散產品與業務的效果顯現，未來有望維持較低的貿易戰曝險。

摩根大通基於貿易戰緊張升溫，鴻海成長性可能放緩，略調降目標價，不過對九人小組也給予肯定，認為透明化的決策模式，有助緩解市場對鴻海經營決策的擔憂，並對鴻海計畫改善毛利率及提升透明度表達認同。

事實上，去年來，鴻海積極控管成本，縮減子公司虧損，便有行動為證。

野村則給出更細節的紀錄，包括九人小組將每周開會，決策執行必須先經過三分之二的成員通過，及法說會頻率約每半年開一次，而為提升透明度，鴻海未來也可能公布更多業務數據。

野村認為，鴻海法說會為新營運模式立下「好」的開始，惟顧慮貿易戰仍會壓抑獲利，重申「中立」。

鴻海法說會貿易戰
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