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台積電、鴻海撐盤 台股小漲7點收10,615

2019-06-12 13:40經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照
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台股本周為股東會高峰期，市場觀察重心轉移至各產業指標公司於會中所釋出的展望。在日K連二紅後，台股今（12）日漲多回檔，走勢震盪；盤面上，金融類股持續修正，資金轉往電子類股，當中，尤以台積電（2330）、鴻海為撐盤要角；終場指數收在10,615.66點，上漲7.9點，漲幅0.07%，成交量1,008.87億元。

美國總統川普日前表示，除非中國再次同意五個要點中的四個，否則美國無意推進磋商，如果不能在20國集團（G20）峰會與中國國家主席習近平達成貿易協議，將準備對中國進口商品徵收新一輪關稅。

在國際政經紛擾下，亞洲主要股市將持續消化消息面多空，目前日股跌0.2%，韓股跌0.1%，陸股跌0.6%，港股跌幅更深，逾1%。

台股方面，權值股台積電漲0.6%；鴻海漲1.8%；大立光收平盤價位；台塑化跌0.4%；國泰金、富邦金則各跌0.4%、0.2%。

其他台灣50成分股中，可成、和碩、南亞科、台灣大、中租-KY等相對強勢，貢獻撐盤力量。

躍上盤面，漲勢較為整齊的族群包括稀土概念股中釉、佳龍；遊戲文創的傳奇、鈊象、網龍、VHQ-KY等；風電概念股的世紀鋼、永冠-KY、上緯投控、台船等；PCB的台光電、聯茂、泰鼎-KY等；IC設計的世芯-KY、威盛、立積、原相、信驊、瑞昱等；光通訊的波若威、光環、華星光等；此外，矽瑪、錸德、貿聯-KY、易華電等個股表現也是市場焦點。

法人表示，台股自10,227點低點後反彈已逾300點，KD指標迅速進入過熱區，季線之上為今年以來指數所形成的頸線區，反壓力道強。

就技術面來說，依舊對多頭有利，上攻與否關鍵得看量能是否放大；籌碼面上，外資短期對台股操作方向似有轉變，賣壓減輕許多，後勢應持續追蹤法人動態。

法人表示，現階段全球景氣及美中爭端仍未明朗，因此，逢高應站在賣方，待不利因素消除後再進場布局，波段投資者則可逢低留意轉單效應族群及高殖利率概念股等。

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