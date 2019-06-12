外資搶進 元大台灣50衝破千億元

2019-06-12 13:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股底部確立？向來扮演台股多空指標的元大台灣50（0050），在上周獲外資轉買、持股比破「蛋」後，本周規模呈爆發成長，今（12）日規模衝破千億元，達1,036億元，創2015年8月股災以來新高！其中外資持股比最新再攀上20%波段高峰，堪稱是最大推手。

台股這波最低殺到半年線10,300點附近，外資也在當時出現「出清」元大台灣50，持股比歸零的狀況，不過不久美國降息機率提高，股市反彈帶動台股緩升，外資又快速回補台灣50，先是6月6日持股比走高到7%，隨即在10、11日連續跳到10%、20%。

台灣50規模也呈現爆發式成長，上周四已重返740多億元，11日增至878億元，12日再跳到1,036億元，為2015年8月以來，暌違近四年再見台灣50破千億元。

投信表示，外資本波進駐台灣50有兩大重點，一是搶進台灣50前，10,300低點附近便有外資率先加碼期貨多單，判斷短線底部確立後，又轉入權值股ETF，這也是過去外資常見的抄底策略。

其次，元大台灣50雖跌得不深，不過目前價格推算的潛在股息殖利率已提高到4%，有買盤參與除權息誘因，預料此波進駐外資，應會持有到7月台灣50除息。

值得注意是，多數權值股仍趨向弱勢，外資選擇先買ETF，也透露想降低個股波動看法，而自上周以來，外資還一起買不少元大台灣50反1（00632R），顯示整體買盤仍多空互見。

投顧認為，外資買進台灣50，但尚未大幅且連續買超台股，對盤勢意義是不會有大漲波段，不過底部確立，下檔有限，大盤可望高姿態整理。