杏一股東會 通過配發2.3元現金股利、0.63元股票股利

2019-06-12 12:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



杏一（4175）今（12）日舉辦股東會，通過去年財報與股利政策，會中通過配發現金股利2.3元及股票股利0.63元。

董事長陳麗如表示，杏一將推動「整合新零售服務」、「加速擴展通路布局」、「新智慧物流中心興建」三大營運策略，此外，今年首度配發股票股利，除了可以適當的增加資本額，也為杏一未來業務拓展提前做準備。

陳麗如表示，杏一在今年度將持續優化各門市體質與商品結構、強化消費者體驗並提供更好的醫療通路服務品質，除了提供多元支付服務，杏一門市也成為國民旅遊卡的特約商店，而公司本年度重點的新智慧物流中心在今年4月完成上樑，預計2020年第2季正式完工後啟用。

杏一總經理蔡德忠表示，去年營收創下歷史新高，表現不俗。近日杏LINE樂活服務也新增電子保固卡及消費紀錄檢視的功能，未來也將持續新增更多服務，透過線上線下整合服務體驗，持續帶動消費成長。

面對高齡化社會的來臨，銀髮、長照市場快速成長，陳麗如表示，杏一除了強化新零售整合服務外，也積極配合各地政府長照政策，目前已打入全台八縣市政府長照相關政策的特約廠商，不僅作為消費者從醫院到住家的橋樑，同時以社區為核心，擴大杏一門市在居家、社區的服務範圍，和居民建立長期穩定的連結。