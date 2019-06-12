鴻海對股東開出3支票 股價反應平淡

2019-06-12 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海昨舉行法說會，被視為鴻海接班梯隊的九人決策小組亮相，成員包括鴻海集團新董事候選人劉揚偉（左五）、呂芳銘（左三）、盧松青（左四）、李傑（右四）及鴻海財務長黃德才（右）等九人。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook 鴻海（2317）首度自辦法說會，決策核心的九人經營委員會正式亮相之外，為了強化股東權益，釋出若股價異常下跌，考慮實施庫藏股、規畫每半年召開法說會、至少四成盈餘拿來配息等；鴻海雖然對股東開出3張支票，但市場反應平淡，今（12）日股價在平盤附近狹幅震盪。

鴻海5月營收逾3,842.17億元，月增1.2%，年增10.7%，創歷年5月營收同期新高；累積今年前五個月營收1.82兆元，年增5.9%，續創同期新高；鴻海6月11日舉辦法說會，S次集團總經理劉揚偉表示，集團前五個月營收維持穩定成長趨勢。

鴻海法說會吸引外界高度關注，鴻海也釋出考慮實施庫藏股的訊息，是鴻海掛牌上市以來首度考慮實施庫藏股，如果股價異常下跌，隨時可能出手，同時，為了強化金明度，預計每半年辦理一次法說，由董事長對外報告；在股利部分，則是預計至少4成盈餘拿來發股利。

鴻海開了3支票強化股東權益，同時也表示因應美中貿易有三大應變策略，看好兩大產業應用；在董事長郭台銘交棒後，決策核心的９人經營委員會也對外亮相，都是要穩定法人及股東的信心。

鴻海今日以72.5元小紅開出，一度翻黑下滑至72元，市場對鴻海法說會所釋出的訊息反應平淡，盤中在平盤附近震盪。