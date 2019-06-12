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神岡林淑景宅遭拆，因台中市府文資審議「合法做掉」？

三理由激勵 台積電股價逐步往季線挑戰

2019-06-12 11:16經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電。記者杜建重／攝影
台積電。記者杜建重／攝影
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台積電（2330）3奈米研發廠房環評過關，同時透露2奈米廠的研發及量產也將留在新竹，加上5月營收回神及月底將除息的誘因，吸引外資連續兩天買超，今（12）日股價開平震盪後力守紅盤之上，逐步往季線挑戰。

台積電5月合併營收804.37億元，月增7.7%，年減0.7%，累計前五個月合併營收3,738.35億元，年減9%；法人預估台積電第2季財測不變，第3季季增約一成，但在美中貿易戰及華為風暴等不確定因素影響下，全年財測恐面臨下修壓力。

台積電預估，第2季營收介於75.5 ~ 76.5億美元；若以新台幣30.85元兌1美元匯率來計算，第2季毛利率介於 43~45%，營業利益率介於 31~33%；台積電在股東會時釋出下半年的看法，強調下半年表現將比上半年及去年同期好，但是因為變數仍多，連帶影響半導體終端需求。

不過，中長期仍看好半導體產業成長性，至於全年能不能維持原預期微幅成長的表現，則要到7月中旬法說會時才能更明確的說明。

法人擔憂台積電今年恐中斷連續九年營收成長，全年營收恐將衰退，可能下修今年的營收目標；不過，在美國聯準會（Fed）降息機率升高下，資金可能往新興市場回流，台積電5月營收回神，加上月底將除息交易，每股現金股利8元，另外，今年12月將再配發2元現金股利，高配息誘因下，吸引外資回補。

台積電股價先前受到華為風暴的影響，一度跌破230元，市值失守6兆元，本周則啟動反彈，一舉站上5日線、月線及半年線，緩步往上走揚，今日以244.5元平盤開出，早盤短暫翻黑到243元後再往上拉升，一度衝達246元，盤中漲幅0.2%。

台積電營收

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