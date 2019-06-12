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12檔內外資攜手加碼 反攻季線焦點

2019-06-12 08:56經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照
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台股在10,600點關卡震盪，盤面上獲內外資買盤加持，基本面展望佳的旺宏（2337）、台企銀、欣興與台泥等12檔，可望成為多頭反攻季線焦點。

市場分析師指出，儘管國際股市仍圍繞著美中貿易紛爭及經濟放緩等不確定性，但外資、投信兩大具代表性的法人，已著手基本面展望無虞、長線趨勢看好的個股，開始進場布局。

根據CＭoney統計．最近五日獲內外資買盤認同、同步買超百張以上、且買超總張數最多的前12檔個股，包括旺宏、台企銀、欣興、台泥、亞泥、上海商銀、聯電、聯發科、泰鼎-KY、佳世達、群光及味全，以族群性來說則較為分散，包含了銀行股、食品股、光電、半導體、PCB等。

其中，外資買超最多為記憶體廠旺宏，近五日狂敲1.7萬張，且連續買超五日，有違近期外資操作大盤手法；投信買超最多則為欣興，連續兩日買超將近7,000張。

另外，觀察內外資法人近期布局重心，大致上以5月營收表現亮眼的個族群指標股為主，市場法人則指出，5月雖有中美貿易戰的負面因素干擾，但大部分訂單尚未受到影響，仍然正常出貨，但下周的美國聽證會及月底的G20會議，會是中美貿易戰能否達成協議的關鍵。

近期大盤及個股將會呈現較大激烈震盪情形，土洋法人攜手加碼的個股，可望在籌碼面及基本面保護下，成為領漲要角。

外資個股旺宏

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