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貿易戰近尾聲、資金回流 陸股基金逢低布局

2019-06-12 08:50經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美中貿易戰。（路透）
美中貿易戰。（路透）
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美中貿易戰再生波瀾，上證指數震盪整理，展望後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，此次中國2,000億美元商品稅率提高到25%，預計對2019年GDP影響0.22%。

即使後續最差狀況美國對中國剩下3,000億美元商品課25%的稅，影響2019年GDP亦僅0.54%，合計中美貿易戰對中國經濟GDP影響為0.76%，且課完稅貿易戰即結束，目前貿易戰可說已近尾聲，配合企業獲利回溫、MSCI擴容外資大幅回流，陸股未來持續看漲，建議短線拉回可定期定額長線布局，並以外資青睞的食品飲料、醫藥等消費型基金優先布局。

葉宇真指出，中美貿易戰爆發到現在，2018年美國對中國500億美元商品加25%關稅及2,000億美元商品加10%關稅，預計影響2018年中國GDP增速僅0.3%。

整體來看，美國對中國2,500億美元商品徵收25%關稅，但2018年中國規模以上工業企業利潤總額卻仍高達人民幣6.6兆元，遠超過貿易戰影響的金額。主要原因在於中國是內需型國家，A股出口型企業營收和利潤占比均不足2%，故貿易戰影響不如外界想像的大。

葉宇真表示，今年A股企業受惠增值稅減稅和社保降費的利多，獲利明顯提升，在增值稅減稅政策方面，預計將為A股減稅1,907.01億人民幣，帶動淨利提升5.7%、營業利潤增加3.9%。

在社保費降低方面，預計將提升A股盈利0.25%。

分析師預估今年A股企業獲利將較去年同期成長5.5%，明顯優於去年全年獲利衰退1.9%的情況。

貿易戰A股GDP

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