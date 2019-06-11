晟德小金雞 博晟18日登興櫃

2019-06-11 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



晟德（4123）轉投資的博晟生醫將於今年6月18日登錄興櫃，證券商認購價每股40元。博晟董事長陳德禮今（11）日表示，由於對醫療品質的要求提高，以及中高齡人口不斷增長，全球植骨市場規模也不斷成長，因此該公司鎖定骨科修復與再生醫材，期許打入日益成長的關節退化的大市場。

博晟鎖定研發門檻最高，利潤也最高的第三級複合性再生骨科醫材，其骨生長因子（OIF）藥物技轉自日本Osteopharma公司，博晟並透過投資該公司取得Osteopharma 16%股份；一次性自體軟骨修復技術(RevoCart)則來自於台灣工研院和台大醫院骨科合作開發，技轉字美國醫材大廠Exactech的技術。

美國Exactech為取得取此技術，於2008年在台灣成立子公司「台灣美精技」，進行產品商品化開發，2012年底開始高規格多中心臨床試驗。並於2017年12月以換股方式與博晟合併，成為博晟主要股東之一。

博晟目前旗下產品包括BiG001、BiG006，主要適應症分別為開放性脛骨骨折與腰椎椎體間融合。BiG009專案，則是採用台灣工研院研發，由博晟團隊加以改良的一次性自體軟骨修復(RevoCart)，進行關節軟骨修復。

博晟產品研發進度最快的是BiG009，已經在台灣11家醫院完成臨床試驗，包括台大、三總、台北慈濟、林口長庚、雙和、台中榮總、中國醫、彰化秀傳、成大、高雄長庚和高醫。

至於用於開放性脛骨骨折的BiG001與腰椎椎體間融合的BiG006，已完成臨床前相關準備，將盡快陸續向台灣、美國、日本與中國提出臨床試驗申請。

隨著全球主要市場紛紛步入高齡社會以及病患對醫療品質的要求，博晟鎖定的骨科修復領域病患數目連年成長。以軟骨修復為例，據meddevicetracker市場研究文獻，目前美國每年因軟骨深層次傷害，需要進行的人工關節替換手術可達95萬例以上，預估以約4.9%年成長率，逐年增加。