親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

初選馬拉松座談 郭台銘50分鐘罵中天轉播政見會

包圍立法會、全港大罷工 香港「反送中」612對決

台股量能回溫 短多仍有空間

2019-06-11 15:29經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股今（11）日延續反彈氣勢，大盤在國際股市持續反彈下，指數開盤不久隨即越過昨日高點，在整體量能持續回升下，指數持續創反彈新高，終場指數收盤上漲41點，收10,607點，成交量能1,221億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就今日量價來看，大盤呈現價漲量增，指數緩步推高，整體量能突破月均量，且量能也未失控，有利指數緩步推高，另外月均線也出現翻揚，5日、10日、月線等三條短期均線同步翻揚，形成短期均線多頭排列，明日月線將扣抵10,560點，以目前股價位置來看，月均線有機會維持助漲。

另外，日線的技術指標中KD指逼持續維持黃金交叉，KD開口持續擴大、RI指標也維持在50之上的偏多走，近期國際股市仍持續維持反彈架構，因此，近期台股有機會持續往上。

不過，雖大盤有機會持續維持反彈，但目前指數持續反彈已逐漸接近季線反壓，另外若從本波的高點11,097點回檔至最低點10,227點，若以反彈0.5~0.618來看，位置落在10,662點~10,764點，短線預估也接近反壓區，另外，近期外資雖然也開始加入現貨買超行列，但整體外資期貨未平倉多單並未明顯增溫，因此，短線要走出大多頭結構也不容易，因此，近期在整體美中貿易戰利空暫時鈍化下，短線暫以反彈視之。

台股短期均線

相關新聞

鴻海法說帶旺鴻家軍 群創爆23.86萬大量收漲6.09%

2019-06-11 14:39

鴻海法說會劉揚偉開場：三對策應對美中貿易衝突

2019-06-11 14:25

6月11日投資情報站

2019-06-11 14:43

憂關稅、吞匯損 威宏、金麗股價沮喪

2019-06-11 14:43

三陽投資農林 資產題材發酵

2019-06-11 14:43

突破10600關 台股挑戰季線

2019-06-11 14:43

電子股放閃 南電、欣興飆

2019-06-11 14:43

鴻海首度法說 群創爆巨量

2019-06-11 14:43

台積電、大立光領軍 台股上漲41點收10,607

2019-06-11 13:54

三因素衝擊 二外資調降國巨目標價下看1字頭

2019-06-11 11:51

4檔傳產股吸引外資目光 調高紡識、製鞋股目標價

2019-06-11 11:34

PCB族群重啟漲勢 個股跳空強彈

2019-06-11 10:36

消費IC廠旺季到 第2季營收季增4成起跳

2019-06-11 10:33

鴻海法說5董事候選人出席 市場聚焦5議題

2019-06-11 10:03

台積電、大立光發功 台股開盤小漲1.07點

2019-06-11 09:44

外資買超台股83億 終止連三賣

2019-06-11 03:45

上市櫃營收 打破五窮魔咒

2019-06-11 01:02

滙豐大砍國巨目標價

2019-06-11 00:45

領先反應旺季股 強勢

2019-06-11 00:45

今年最佳 台積營收重返800億

2019-06-11 00:41

聯發科月減11% 本季展望不變

2019-06-11 00:41

台積電月底除息 吸引外資回補

2019-06-11 00:40

股債多空分流 業者利多

2019-06-11 00:21

金控前五月獲利1,524億 富邦金穩坐EPS王

2019-06-10 23:37

元大權證On LINE 參賽拿獎金

2019-06-10 23:31

五檔ETF夯 量能噴發

2019-06-10 23:30

台灣50成分股 納入豐泰

2019-06-10 23:30

券商獲利 五家成長

2019-06-10 23:30

日盛證理財App 推股利專區

2019-06-10 23:30

績優IC設計股 帶頭衝

2019-06-10 23:30

就市論勢／跌深電子股 聚光

2019-06-10 23:27

富邦金前5月EPS2.33元 蟬聯金控獲利王冠軍

2019-06-10 22:12

外資盤後買超少了10億元 鉅額交易這兩檔金額最大

2019-06-10 22:09

滙豐降評國巨 目標價600元砍到230元

2019-06-10 21:37

股價漲幅贏大盤 這些個股營收獲利都亮眼

2019-06-10 19:13

為何殷琪拋售5萬張股票 高鐵股價卻逆勢成長30％？

2019-06-10 15:37

台股收漲157.27點收復月線 三大法人買超126.19億

2019-06-10 15:08

投信作帳 法人卡位13檔

2019-06-10 14:40

5月獲利俏 元大期群益期除息熱身

2019-06-10 14:40
看更多

熱門文章

滙豐降評國巨 目標價600元砍到230元

2019-06-10 21:37

5月營收成長股 外資喊買這幾檔

2019-06-10 23:50

群創爆超過14萬張大量 盤中股價漲逾5%

2019-06-11 10:20

金控前五月獲利1,524億 富邦金穩坐EPS王

2019-06-10 23:37

富邦金前五月EPS2.33元氣走國泰金 仍穩居冠軍

2019-06-10 19:49

股價漲幅贏大盤 這些個股營收獲利都亮眼

2019-06-10 19:13

鴻海財務長：股價異常下跌時 擬買庫藏股並激勵員工

2019-06-11 15:00

鴻海法說5董事候選人出席 市場聚焦5議題

2019-06-11 10:03

鴻海新經營模式出爐 經營委員會9人領導集團

2019-06-11 16:14

滙豐大砍國巨目標價

2019-06-11 00:45

群創秀AI智能智造互聯 共贏下個千億美元產業

2019-06-11 12:38

三因素衝擊 二外資調降國巨目標價下看1字頭

2019-06-11 11:51

鴻海首度法說 群創爆巨量

2019-06-11 14:43

今年最佳 台積營收重返800億

2019-06-11 00:41

可成董座洪水樹示警 今年行動裝置市場不容樂觀

2019-06-11 09:04

上市櫃營收 打破五窮魔咒

2019-06-11 01:02

鴻海法說會劉揚偉開場：三對策應對美中貿易衝突

2019-06-11 14:25

五檔ETF夯 量能噴發

2019-06-10 23:30

外資盤後買超少了10億元 鉅額交易這兩檔金額最大

2019-06-10 22:09

緯創、聯詠 布局長天期

2019-06-10 23:32

玉晶光 5月營收增31%

2019-06-10 23:23

台積電月底除息 吸引外資回補

2019-06-11 00:40

超商雙雄5月營收 報喜

2019-06-11 00:46

PCB族群重啟漲勢 個股跳空強彈

2019-06-11 10:36

匯兌利益進補 六大壽險5月獲利成長

2019-06-10 21:20

5月營收／可成多26% 毛利率處低檔

2019-06-10 23:22

鴻海未來每半年辦一次法說 未來董事長直接對外報告

2019-06-11 14:58

中壽自結5月獲利創今年新高 EPS1.51元

2019-06-10 18:39

5G利多噴發PCB上下游受惠 南電、欣興、聯茂等交投重心

2019-06-11 11:35

績優IC設計股瑞昱、聯發科 領軍衝

2019-06-10 19:27

影／鎧勝損17.02億 董事長：現在是最艱困的時期

2019-06-11 10:06

大宇資 今年EPS 衝15元

2019-06-10 23:21

聯發科月減11% 本季展望不變

2019-06-11 00:41

新南向發威 中租5月營收創同期新高

2019-06-11 08:22

領先反應旺季股 強勢

2019-06-11 00:45

4檔傳產股吸引外資目光 調高紡識、製鞋股目標價

2019-06-11 11:34

泰鼎、燿華 四檔有看頭

2019-06-10 23:32

鴻海看美中貿易戰 ：2個想法、3個能力應變

2019-06-11 14:43

日盛證理財App 推股利專區

2019-06-10 23:30

富邦金前五月EPS 2.33元 穩居金控獲利冠軍

2019-06-11 08:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top