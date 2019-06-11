台股量能回溫 短多仍有空間

2019-06-11 15:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（11）日延續反彈氣勢，大盤在國際股市持續反彈下，指數開盤不久隨即越過昨日高點，在整體量能持續回升下，指數持續創反彈新高，終場指數收盤上漲41點，收10,607點，成交量能1,221億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就今日量價來看，大盤呈現價漲量增，指數緩步推高，整體量能突破月均量，且量能也未失控，有利指數緩步推高，另外月均線也出現翻揚，5日、10日、月線等三條短期均線同步翻揚，形成短期均線多頭排列，明日月線將扣抵10,560點，以目前股價位置來看，月均線有機會維持助漲。

另外，日線的技術指標中KD指逼持續維持黃金交叉，KD開口持續擴大、RI指標也維持在50之上的偏多走，近期國際股市仍持續維持反彈架構，因此，近期台股有機會持續往上。

不過，雖大盤有機會持續維持反彈，但目前指數持續反彈已逐漸接近季線反壓，另外若從本波的高點11,097點回檔至最低點10,227點，若以反彈0.5~0.618來看，位置落在10,662點~10,764點，短線預估也接近反壓區，另外，近期外資雖然也開始加入現貨買超行列，但整體外資期貨未平倉多單並未明顯增溫，因此，短線要走出大多頭結構也不容易，因此，近期在整體美中貿易戰利空暫時鈍化下，短線暫以反彈視之。