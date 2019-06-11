台股續彈 玉晶光權證交投熱絡

2019-06-11 15:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（11）日在美股、亞股反彈激勵，短線跌深的光電、半導與零組件出現搶反彈買盤下，行情終場上漲41.29點、以10,607.76點收市，季線大關近在咫尺；隨現貨市場指數反彈，投資人以權證進場試單，但對貿易戰仍保持警戒，空單現蹤，交投最熱絡的權證，為連結玉晶光（3406）的玉晶光國票8B售01（07650P）。

美國總統川普宣布對墨加稅無限期暫停，加上市場預期聯準會即將降息，激勵美股延續漲勢，科技股更在亞馬遜領軍下轉強表態，也激勵台股今日人氣持續回流，量能回溫至1,200億元之上。

權證市場方面，雖美中貿易戰還見緩和跡象，但離正式落幕仍有一段距離，投資人對此仍不敢掉以輕心下，對權證操作，以偏空的認售權證為主，整體權證市場成交金額放大為26.07億元，占大盤比重為1.74%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為20.98億元，認售權證成交金額為5.08億元，認購權證成交金額占總成交金額80.48%；認購、認售比值為4.12倍。

從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結元大台灣50反1的T50反1中信88購03，成交金額為785萬元；認售排名第一的是，連結玉晶光的玉晶光國票8B售01，成交金額為909萬元。

其中值得注意的是，雖台股反彈，但一般投資人心態仍偏空，十大熱門權證中，單純看多的認購權證僅台積電統一8B購07一檔而已，其餘9檔都為偏空屬性，也使得大盤後市變化將是觀察焦點。