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鴻海財務長：股價異常下跌時 擬買庫藏股並激勵員工

2019-06-11 15:00經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海（2317）今（11）日首度在土城自辦法說會，鴻海財務長黃德才回應法人提問「實施庫藏股計畫」回應，透過買回庫藏股減資不會考慮，但因應外在環境變化、公司股價異常下跌時，相信董事會或經營團隊會考慮實施庫藏股計畫，並作為激勵員工工具。

法說會由鴻海S次集團總座劉揚偉開場與主持，鴻海副總裁呂芳銘、FII副董事長李傑、FIT董事長盧松青、鴻海財務長黃德才等列席，至於鴻海集團投資的夏普社長戴正吳因公缺席。

鴻海

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