鴻海看美中貿易戰 ：2個想法、3個能力應變

2019-06-11 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



鴻海董事長郭台銘上午舉行記者會表示，國民黨如果不先把初選制度建立好，王金平退選事件將會再發生。記者林伯東／攝影 分享 facebook

鴻海（2317）史上第一次自辦法說會今（11）日登場，面對美中貿易戰衝擊，鴻海集團董事候選人兼S次集團總經理劉揚偉指出，鴻海對美中貿易戰有「2個想法」，並有「3個能力」應變。

劉揚偉在法說會開場直指今日有二大重點，包含鴻海對美中貿易戰衝突因應、看法，以及未來鴻海接班團隊問題。

劉揚偉指出，在美中貿易衝突詭譎情勢下，鴻海公司宗旨讓經營階層非常清楚方向在哪，要思考的不是短期對策、而是長期策略。

劉揚偉表示，針對美中貿易衝突，鴻海有兩個想法，第一是情勢越來越嚴重，另一個是詭譎多變。不過，鴻海將依照過去累積的實力，包含洞見未來能力、快速敏捷反應能力及全球佈局在地化等三大能力應對中美貿易戰。

劉揚偉表示，回顧2016年，鴻海收購夏普案，當時外界不認為夏普是好的收購標的，但鴻海毅然決定進行，事後看來，為鴻海在日本市場定下非常好的基礎。

此外，2017年鴻海已經看到必須在美國佈局，當時尚未發生美中貿易戰，但公司為因應未來數年的發展，決定前進美國設廠。這樣的佈局面對美中貿易衝突情況，顯得異常重要。

鴻海過去以執行力著稱，就是是快速的反應能力，劉揚偉用當年自己在中國成都廠生產iPad案例舉例。從零到生產僅花上90天，這樣快速的反應，假如美中貿易有需要，可以快速把生產鏈搬到需要的地方。

另一個則是全球佈局在地化生產。集團的宗旨之一就是朝著國際化。現階段鴻海在全球16個國家有生產據點。

藉此，除了中國以外的產能，鴻海足以應付輸往美國的產品生產需求，只要環境及客戶需要，公司隨時可以在這16個國家擴增產能。