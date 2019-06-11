鴻海法說會劉揚偉開場：三對策應對美中貿易衝突

2019-06-11 14:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



鴻海（2317）董事候選人之一的S次集團總經理劉揚偉今（11）日在鴻海法人說明會開場致詞指出，鴻海已有三對策應對美中貿易摩擦的長期發展對策。

劉揚偉表示，第一、郭董事長多年前拋出「雲移物大智網」策略迄今，2016年鴻海集團投資夏普，2017年鴻海在美國威州也有對應佈局，面對美中貿易衝突這佈局異常重要。

第二、鴻海集團「執行力」也能快速反應市場，有任何需要都能將生產鏈搬移至所需的地方。

第三、鴻海全球化發展在多年佈局已經有16個生產國家，這些中國以外產能足以應付美國產品生產需求，只要環境以及客戶需要，都能在這16國擴增產能。